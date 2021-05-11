Почему отзывают автомобили
Компания заявила, что заглушки рейлингов на крыше на отдельных автомобилях Ford Explorer 2016 – 2019 годов могут отсоединиться во время движения и создать проблему для других на дороге.
Какие автомобили отзывают
К числу автомобилей, которые имеют эту проблему вошли базовые и XLT комплектации, а также модели Police Interceptor и Explorer Sport с крышками на рейлинги на крыше, окрашенные в серебристый, черный или "абсолютно черный". Всего их 620 483 машин в США.
Ford Explorer Sport отзовут в США / Фото Ford
Кроме того, это коснулось клиентов в Канаде (36419) и Мексике (4260).
В Ford заявили, что им не известно о каких-либо авариях или травмах, связанных с этой проблемой.
Компания Ford: коротко
- Компании 118 лет и она занимает 15 место в мире по рыночной капитализации – 39,4 миллиарда долларов, по данным Visual Capitalist.
- Недавно компания заявила, что в Европе будет выпускать только электромобили. Гибридные модели будут выпускать до 2026 года, а уже в 2030 году линейка автомобилей будет представлена только электротранспортом.