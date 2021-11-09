Forbes 30 до 30: кто попал в украинский список самых успешных в этом году
Источник:Forbes Украина
С 2020 года украинское издание Forbes формирует список самых успешных людей в возрасте до 30 лет. В этом году в него попали представители и представительницы самых разных сфер деятельности.
Среди более 400 претендентов отечественный Forbes выбрал 30 самых достойных, которые уже успели определенным образом изменить мир. Участники рассказали изданию о своих родителях, их влиянии на успех и кумирах, которые вдохновляли достигать вершин.
Читайте также Киевстар усилил партнерство с Microsoft: еще больше возможностей для клиентов
Список "Forbes Украина 30 до 30" 2021 года
|Имя
|Возраст
|Сфера деятельности
|Анна Белеванцева
|27 лет
|Операционный директор Esper Bionics
|Мария Гаврилюк
|28 лет
|Основательница Gunia Project
|Валерия Гузема
|30 лет
|Основательница Guzema Fine Jewelry
|Глеб Емец
|29 лет
|Миниинвазивный кардиохирург
|Максим Крипак
|26 лет
|Пловец-паралимпиец
|Надежда Кушнир
|28 лет
|Иллюстратор
|Евгения Лопата
|27 лет
|Директор поэтического фестиваля Meridian Czernowitz
|Людмила Лузан
|24 года
|Каноэ
|Владислав Малащенко
|28 лет
|Основатель Good Bread
|Андрей Маркевич
|30 лет
|Операционный директор Atlas Weekend
|Роман Мелкумов и Степан Зиняков
|25, 28 лет
|Co-Founder, Co-CEO OVO
|Алена Мысько
|29 лет
|Основательница и СЕО Fuelfinance
|Юрий Монастыршин
|29 лет
|Сооснователь Looksery, старший директор по разработке в Snap
|Анастасия Павлишина, Роман Севастьянов
|26, 25 лет
|Сооснователи Awesomic
|Андрей Остапчук
|30 лет
|Young Business Club
|Владимир Оляницкий
|28 лет
|Основатель Eurotrips, Deinde, Choice
|Олег Псюк
|27 лет
|Фронтмен группы Kalush
|Анастасия Пустовит
|27 лет
|Киноактриса
|Илья Рейниш
|30 лет
|Коммерческий директор LABA
|Анатолий Рогальский
|29 лет
|CMO monobank
|Михаил Романчук
|25 лет
|Плавание
|Максим Сердюк
|26 лет
|Основатель онлайн-медиа "СЛУХ"
|Кристина Сиволап
|29 лет
|Кинорежиссер
|Андрей Скрыпник
|28 лет
|CEO Words Booster (Бытие)
|Анжелика Терлюга
|29 лет
|Карате
|Остап Украинец
|27 лет
|Писатель, переводчик
|Максим Скубенко
|29 лет
|Руководитель VoxCheck
|Антон Черный
|29 лет
|CEO GoIT
|София Швец
|-
|Сосновательница Let's Enhance
|Игорь Фурманенко
|29 лет
|Основатель и СЕО JustSchool
Как определяли список
Кандидатуру могли подать все желающие. Среди более 400 респондентов редакция Forbes сформировала лонг-листы из 112 самых успешных в 5 категориях:
- Бизнес;
- IT;
- Агенты изменений;
- Креативные индустрии;
- Спорт.
В каждой категории победителей определяло разное жюри. В список включены все кандидаты, получившие средний балл выше 4 из максимально возможных 5, отдельные кандидаты, с оценкой не менее 3,6 и один со средним баллом до 3,5.