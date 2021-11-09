Forbes 30 до 30: кто попал в украинский список самых успешных в этом году

С 2020 года украинское издание Forbes формирует список самых успешных людей в возрасте до 30 лет. В этом году в него попали представители и представительницы самых разных сфер деятельности.

Среди более 400 претендентов отечественный Forbes выбрал 30 самых достойных, которые уже успели определенным образом изменить мир. Участники рассказали изданию о своих родителях, их влиянии на успех и кумирах, которые вдохновляли достигать вершин.

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Список "Forbes Украина 30 до 30" 2021 года

Как определяли список

Кандидатуру могли подать все желающие. Среди более 400 респондентов редакция Forbes сформировала лонг-листы из 112 самых успешных в 5 категориях:

Бизнес;

IT;

Агенты изменений;

Креативные индустрии;

Спорт.

В каждой категории победителей определяло разное жюри. В список включены все кандидаты, получившие средний балл выше 4 из максимально возможных 5, отдельные кандидаты, с оценкой не менее 3,6 и один со средним баллом до 3,5.