Среди более 400 претендентов отечественный Forbes выбрал 30 самых достойных, которые уже успели определенным образом изменить мир. Участники рассказали изданию о своих родителях, их влиянии на успех и кумирах, которые вдохновляли достигать вершин.

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Список "Forbes Украина 30 до 30" 2021 года

Имя Возраст Сфера деятельности
Анна Белеванцева 27 лет Операционный директор Esper Bionics
Мария Гаврилюк 28 лет Основательница Gunia Project
Валерия Гузема 30 лет Основательница Guzema Fine Jewelry
Глеб Емец 29 лет Миниинвазивный кардиохирург
Максим Крипак 26 лет Пловец-паралимпиец
Надежда Кушнир 28 лет Иллюстратор
Евгения Лопата 27 лет Директор поэтического фестиваля Meridian Czernowitz
Людмила Лузан 24 года Каноэ
Владислав Малащенко 28 лет Основатель Good Bread
Андрей Маркевич 30 лет Операционный директор Atlas Weekend
Роман Мелкумов и Степан Зиняков 25, 28 лет Co-Founder, Co-CEO OVO
Алена Мысько 29 лет Основательница и СЕО Fuelfinance
Юрий Монастыршин 29 лет Сооснователь Looksery, старший директор по разработке в Snap
Анастасия Павлишина, Роман Севастьянов 26, 25 лет Сооснователи Awesomic
Андрей Остапчук 30 лет Young Business Club
Владимир Оляницкий 28 лет Основатель Eurotrips, Deinde, Choice
Олег Псюк 27 лет Фронтмен группы Kalush
Анастасия Пустовит 27 лет Киноактриса
Илья Рейниш 30 лет Коммерческий директор LABA
Анатолий Рогальский 29 лет CMO monobank
Михаил Романчук 25 лет Плавание
Максим Сердюк 26 лет Основатель онлайн-медиа "СЛУХ"
Кристина Сиволап 29 лет Кинорежиссер
Андрей Скрыпник 28 лет CEO Words Booster (Бытие)
Анжелика Терлюга 29 лет Карате
Остап Украинец 27 лет Писатель, переводчик
Максим Скубенко 29 лет Руководитель VoxCheck
Антон Черный 29 лет CEO GoIT
София Швец - Сосновательница Let's Enhance
Игорь Фурманенко 29 лет Основатель и СЕО JustSchool

Как определяли список

Кандидатуру могли подать все желающие. Среди более 400 респондентов редакция Forbes сформировала лонг-листы из 112 самых успешных в 5 категориях:

  • Бизнес;
  • IT;
  • Агенты изменений;
  • Креативные индустрии;
  • Спорт.

В каждой категории победителей определяло разное жюри. В список включены все кандидаты, получившие средний балл выше 4 из максимально возможных 5, отдельные кандидаты, с оценкой не менее 3,6 и один со средним баллом до 3,5.