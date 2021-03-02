Украинские ФОПы смогут платить налоги в приложении "Дії", если Верховная Рада примет законопроект. Как это будет работать, читайте на Бизнес 24.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что разработка технической части уже на финальной стадии. Поэтому все будет зависеть от того, примет ли Рада соответствующий законопроект.

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Как будет работать уплата налогов в "Дії"

Если это произойдет, то уже с апреля оплатить налоги можно будет в несколько кликов в приложении "Дія", рассказывает чиновник.

Это вообще другая культура. Заходишь – приложение само "понимает", сколько денег поступило в банк для того, чтобы автоматически начислять налог,

– объясняет Федоров.

Речь идет о том, что "Дія" знает сколько денег получил ФОП на свой ФОПовской банковский счет. Если предприниматель получил деньги наличными, то нужно ввести сумму. Потом приложение рассчитает сумму налога.

Оплатить можно в 2 – 3 клики, если привязана банковская карта или через Apple Pay или Google Pay.

Сумма налогов ФЛП

С 1 января увеличен размер налогов для ФОПов, поскольку выросла минимальная зарплата до 6000 гривен и прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2270 гривен.

Сейчас налоги такие:

Первая группа ФЛП платит 1320 гривен ЕСВ и 227 гривен ЕН;

Вторая группа ФЛП также платит 1320 гривен ЕСВ, но ЕН выше – 1200 гривен;

Третья группа ФЛП, кроме ЕСВ в размере 1320 гривен, платит еще 5% от дохода.

Налоги ФОП в 2021 году / Инфографика 24 канала