Как ФОПу нанимать работников в 2021 году: правила и штрафы за их несоблюдение
Часть украинских ФЛП могут нанимать работников. Как предпринимателю правильно оформить ФЛП, чтобы не получить штрафов, читайте на Бизнес 24.
Источник:24 канал
Кто может нанимать работников
Среди ФОПов упрощенцев нанимать работников могут лишь представители второй и третьей групп:
- ФОПы 2 группы – до 10 работников;
- ФОПы 3 группы могут нанимать огромное количество работников.
Актуально ФОПы смогут платить налоги в "Дії" уже в апреле, – Федоров
Трудовой договор
Если вы обратились к работнику, который временно предоставит вам услуги – например к специалисту по монтажных работах – достаточно подписать договор гражданско-правового характера.
Но для других работников – продавца, официанта и т.д. – нужно заключать трудовой договор. Форму договора можно найти на сайте Верховной Рады.
В договоре нужно указать:
- информацию о должности;
- размер заработной платы;
- описание работы;
- график и выходные;
- продолжительность отпуска;
- продолжительность испытательного срока.
От работника требуется всего паспорт, идентификационный код и трудовая книжка. Все остальное – справки о состоянии здоровья, документы, подтверждающие право на льготы или военный билет – предоставляются при необходимости.
Распоряжение о принятии на работу
Когда наняли работника и подписали с ним договор – нужно обязательно оформить распоряжение или приказ о приеме на работу, по закону. Там указываются дата начала работы, основание для принятия (трудовой договор) и должность.
Как уведомить налоговую
О новом сотруднике налоговую нужно предупредить еще до выхода на работу, хотя бы за день. Это можно сделать через:
- онлайн-сервисы;
- кабинет плательщика;
- лично.
Как вести трудовую книгу
В Украине постепенно переходят на электронную книгу, но старые бумажные – все еще действуют. Заполнить трудовую нужно, если работник работает более 5 дней.
- 1 строка – порядковый номер записи в трудовой;
- 2 строка – дата, с которой работник приступил к работе;
- 3 строка – полное название ФОПа, должность работника;
- 4 строка – номер и дата приказа о приеме на работу.
Налоги за работников в 2021 году
Помните, что минимальная зарплата в Украине – 6000 гривен, а потому работник на полной ставке не может получать меньше.
Из зарплаты работника в 2021 году платят налоги:
- 18% НДФЛ.
- 1,5% военного сбора.
- Еще 22% ЕСВ платит ФОТ.
За работников вам надо подавать два отчета:
- Налоговый расчет по форме № 1ДФ, где вы сообщаете по НДФЛ и военному сбору, подавать нужно раз в квартал.
- Отчет по ЕСВ № Д4 – ежемесячно.
Полезно Что такое франшиза простыми словами и как она работает: плюсы и минусы для предпринимателей
Штрафы за нарушения в 2021 году
Если ваш работник официально не оформлен или вы избегаете уплаты налогов за него – грозит штраф в размере 60000 гривен, согласно постановлению Кабмина. Для ФОПов действует предупреждение. Но, если попасться на таком нарушении второй раз в течение 2 лет, то штраф составляет 180000 гривен за каждого такого работника.
Если нарушить выплату зарплаты, например, задержать на 1 месяц, то штраф составляет 18000 гривен.
А если не оплачивать выходные, ночную работу или работу в праздничные дни или сверхурочные часы по закону – то оштрафуют на 12000 гривен.
Поделиться новостью