Часть украинских ФЛП могут нанимать работников. Как предпринимателю правильно оформить ФЛП, чтобы не получить штрафов, читайте на Бизнес 24.

Кто может нанимать работников

Среди ФОПов упрощенцев нанимать работников могут лишь представители второй и третьей групп:

ФОПы 2 группы – до 10 работников;

ФОПы 3 группы могут нанимать огромное количество работников.

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Трудовой договор

Если вы обратились к работнику, который временно предоставит вам услуги – например к специалисту по монтажных работах – достаточно подписать договор гражданско-правового характера.

Но для других работников – продавца, официанта и т.д. – нужно заключать трудовой договор. Форму договора можно найти на сайте Верховной Рады.

В договоре нужно указать:

информацию о должности;

размер заработной платы;

описание работы;

график и выходные;

продолжительность отпуска;

продолжительность испытательного срока.

От работника требуется всего паспорт, идентификационный код и трудовая книжка. Все остальное – справки о состоянии здоровья, документы, подтверждающие право на льготы или военный билет – предоставляются при необходимости.

Заботьтесь об окружающей среде – замените бумажный документооборот на электронный. Тем более, что это позволит иметь доступ к документам 24/7 и с любого места – редактируйте, согласовывайте и подписывайте их в мобильном приложении системы Star.Docs от Киевстар Бизнес.

Распоряжение о принятии на работу

Когда наняли работника и подписали с ним договор – нужно обязательно оформить распоряжение или приказ о приеме на работу, по закону. Там указываются дата начала работы, основание для принятия (трудовой договор) и должность.

Как уведомить налоговую

О новом сотруднике налоговую нужно предупредить еще до выхода на работу, хотя бы за день. Это можно сделать через:

онлайн-сервисы;

кабинет плательщика;

лично.

Как вести трудовую книгу

В Украине постепенно переходят на электронную книгу, но старые бумажные – все еще действуют. Заполнить трудовую нужно, если работник работает более 5 дней.

1 строка – порядковый номер записи в трудовой;

2 строка – дата, с которой работник приступил к работе;

3 строка – полное название ФОПа, должность работника;

4 строка – номер и дата приказа о приеме на работу.

Налоги за работников в 2021 году

Помните, что минимальная зарплата в Украине – 6000 гривен, а потому работник на полной ставке не может получать меньше.

Из зарплаты работника в 2021 году платят налоги:

18% НДФЛ.

1,5% военного сбора.

Еще 22% ЕСВ платит ФОТ.

Вот пример: из зарплаты 6000 гривен содержится: 1080 гривен НДФЛ и 90 гривен военного сбора. То есть на руки работник получает 4830 гривен. Работодатель отдельно платит еще 1320 гривен ЕСВ. Если зарплата выше – то соответственно выше и налоги.

За работников вам надо подавать два отчета:

Налоговый расчет по форме № 1ДФ, где вы сообщаете по НДФЛ и военному сбору, подавать нужно раз в квартал.

Отчет по ЕСВ № Д4 – ежемесячно.

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Штрафы за нарушения в 2021 году

Если ваш работник официально не оформлен или вы избегаете уплаты налогов за него – грозит штраф в размере 60000 гривен, согласно постановлению Кабмина. Для ФОПов действует предупреждение. Но, если попасться на таком нарушении второй раз в течение 2 лет, то штраф составляет 180000 гривен за каждого такого работника.

Если нарушить выплату зарплаты, например, задержать на 1 месяц, то штраф составляет 18000 гривен.

А если не оплачивать выходные, ночную работу или работу в праздничные дни или сверхурочные часы по закону – то оштрафуют на 12000 гривен.