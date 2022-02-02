Так, в январе 2022 года он составил 40,5 пунктов против 48,6 пункта в декабре 2021 года. На уровень ожиданий предприятий всех секторов экономики повлияли как традиционное для начала года ослабление деловой активности, так и ряд дополнительных факторов, среди которых ухудшение пандемической ситуации, повышение цен на энергоносители, а также вероятное обострение военной агрессии со стороны России.

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Как изменились ожидания бизнеса

Предприятия промышленности снизили оценки результатов деятельности и перспектив своего развития – в январе секторальный индекс составил 42,9 пункта против 49 пунктов в декабре 2021 года.

Предприятия торговли также снизили свои ожидания – секторальный индекс упал с 49,6 пункта в декабре 2021 года до 40,7 пунктов в январе 2022 года.

Предприятия сферы услуг третий месяц подряд ожидают ухудшения собственных экономических результатов, в частности из-за неблагоприятной пандемической ситуации – в январе секторальный индекс составил 39,5 пункта против 47,8 пункта в предыдущем месяце.

Предприятия строительства хуже всего оценили будущие результаты деятельности, в частности, из-за значительного количества нерабочих дней – индекс упал с 47,2 пункта в декабре до 33 пунктов в январе.

Что такое ИОДА Индекс ожиданий деловой активности – инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики.

Добавим, что ежемесячный опрос проводился НБУ с 5 по 24 января 2022 года. В опросе приняли участие 408 предприятий , среди которых: