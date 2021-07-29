При проведении государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости субъектом права собственности признается именно физическое лицо, которое может быть собственником любого имущества, за исключением имущества, что не может находиться в собственности физического лица.

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Как пояснили в Минюсте, при этом правовой статус физического лица-предпринимателя не влияет на правовой режим имущества, находящегося в его собственности.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, участниками гражданских отношений являются физические лица и юридические лица. Человек как участник гражданских отношений считается физическим лицом.

Все физические лица равны в способности иметь гражданские права и обязанности. Право на осуществление предпринимательской деятельности, не запрещенной законом, имеет физическое лицо с полной гражданской дееспособностью. Оно реализует это право при условии государственной регистрации предпринимательской деятельности в порядке, установленном законом.

Если лицо начало предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, заключив соответствующие договоры, оно не имеет права оспаривать эти договоры на том основании, что он не является предпринимателем.

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Предприниматели имеют право без ограничений самостоятельно осуществлять любую предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом.

Также Хозяйственным кодексом Украины предусмотрено, что гражданин признается субъектом хозяйствования в случае осуществления им предпринимательской деятельности при условии государственной регистрации его как предпринимателя без статуса юридического лица в соответствии со статьей 58 Кодекса.

Таким образом, регистрация (как предпринимателем) является правом гражданина – физического лица.

Рынок земли: что известно

Открытие рынка земли происходит по закону №552-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вступил в силу 1 июля 2021-го.

Как открывается рынок земли в Украине / Инфографика 24 канал

Кто вообще не сможет приобрести сельскохозяйственные гектары в собственность: