Как ФЛП подать годовую налоговую декларацию за 2021 год: пошаговая инструкция

2021 год завершился, а значит, ФЛП следует позаботиться о своевременной подаче годовой налоговой декларации. В этом году ее нужно заполнять несколько иначе, чем в предыдущие годы.

Если раньше ФЛП подавали одну декларацию по уплате единого налога в конце каждого квартала и еще одну отдельную по ЕСВ, то теперь эти два документа объединили. Как заполнить новую годовую налоговую декларацию, на что обратить внимание недавно созданным ФЛП и как это все сделать онлайн – дальше в материале.

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К какому числу сдать отчет в налоговую за 2021 год

Физические лица-предприниматели на едином налоге отчитываются о ЕСВ "за себя" в сроки подачи годовой декларации по единому налогу за 2021 год.

1 и 2 группа ФЛП на едином налоге

Подают до 1 марта 2022 года в едином документе следующие сведения:

Годовая форма F0103405 "Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця";

"Додаток 1", форма F0134105 "Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску".

3 группа ФЛП на едином налоге

Подают до 9 февраля 2022 года в едином документе следующие сведения:

Квартальную форму F0103307 "Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця";

"Додаток 1", форма F0133107 "Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску".

Поскольку в течение 2021 года зарегистрировано рекордное количество ФЛП на 3 группе единого налога, пошагово рассмотрим, как ФЛП 3 группы отчитываться по ЕП и ЕСВ в годовой декларации за 2021 год.

Как ФЛП 3 группы на едином налоге подать годовую налоговую декларацию за 2021 год онлайн

Чтобы заполнить годовую налоговую декларацию за 2021 год онлайн, необходимо оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) и зарегистрироваться или авторизоваться в "Электронном кабинете налогоплательщика".

В нем нужно выбрать раздел "Введення звітності" и нажать на опцию "Створити". В контекстных полях выбираем: "2021", "Рік", "F01 Прибуток", а в выпадающем списке – форму F0103307.

В ФЛП 3 группы годовая налоговая декларация и налоговая декларация за 4 квартал – это одно и то же! В отличие от 1 и 2 групп ФЛП на едином налоге, отчетность 3 группы ЕН является накопительной.

Первый шаг подачи годовой налоговой декларации ФЛП 3 группы на ЕН за 2021 год / Скриншот 24 канала

На следующем этапе проверяем, верно ли указан ГНИ представительства Государственной налоговой службы, в котором вы зарегистрированы, а также ставим галочку, что будем подавать к отчету "Додаток 1" формы F0133107.

Второй шаг подачи годовой налоговой декларации ФЛП 3 группы на ЕН за 2021 год / Скриншот 24 канала

В следующем окне ваши персональные данные заполняются автоматически согласно данным первоначальной регистрации ФЛП. Однако настоятельно рекомендуем проверить достоверность каждой из этих автозаполненных строк:

1 – "01 Звітна";

2 – крестик напротив "рік", 2021 года;

3 – пустой;

4 – действительное наименование контролирующего органа по месту регистрации;

5 – ваше актуальное ФИО;

6 – действительный номер телефона (при желании также можно указать адрес электронной почты);

7 – ваш номер учетной карты налогоплательщика.

Третий шаг подачи годовой налоговой декларации ФЛП 3 группы на ЕН за 2021 год / Скриншот 24 канала

8 строку оставляем пустой, в 9-й указываем количество работников "0", если вы осуществляете деятельность как ФЛП самостоятельно, без наемных работников.

В 10 строке декларации следует указать все КВЭДы (Классификаторы видов экономической деятельности), по которым вы осуществляли деятельность в 2021 году. Чтобы ничего не пропустить, советуем указать все КВЭДы, по которым зарегистрирован ваш ФЛП. Полный список можно найти в выписке из реестра плательщиков единого налога или по отдельному запросу по вашему идентификационному номеру.

Четвертый шаг подачи годовой налоговой декларации ФЛП 3 группы на ЕН за 2021 год / Скриншот 24 канала

Далее, если вы не являетесь плательщиком НДС, необходимо заполнить "Код рядка 06" раздела IV "Показники господарської дільності для платників єдиного податку третьої групи". Здесь нужно указать общую сумму, которую вы получили за осуществление своей деятельности за все кварталы 2021 года (включая суммы, за которые уже был уплачен единый налог).

Если ФЛП начал свою деятельность в четвертом (последнем) квартале 2021 года, нужно указать общую сумму поступлений за этот период (октябрь, ноябрь и декабрь 2021 года).

В разделе V "Визначення податкових зобов'язань по єдиному податку" в коде строки 08 дублируем сумму поступлений с кода строки 06. Тогда в кодах строк 11 и 12 автоматически рассчитается сумма единого налога (5% от указанного годового дохода).

Чтобы вычислить, какую сумму единого налога нужно будет уплатить за 4 квартал 2021 года, в строке 13 вставляем значение строки 12 из предыдущей декларации ФЛП (за 9 месяцев). Если же это первая отчетная декларация ФЛП и он до сих пор не уплачивал единый налог, в 13 строке указываем сумму "0,00".

Пятый шаг подачи годовой налоговой декларации ФЛП 3 группы на ЕН за 2021 год / Скриншот 24 канала

Как заполнить "Додаток 1"

Фактически главный документ уже почти заполнен. По новым правилам теперь необходимо заполнить еще "Додаток 1" по ЕСВ. Для этого сверху страницы нужно перейти в раздел "Додатки" и кликнуть на форму F0133107, которую мы добавили в документ ранее.

В строке 8 указываем период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года, если ФЛП зарегистрирован на упрощенной системе более года. Если же ФЛП было зарегистрировано на упрощенной системе в пределах 2021 года, нужно указать первое число месяца, в котором была осуществлена ​​регистрация. Например, если ФЛП зарегистрирован 15 ноября, в графе "з" указываем дату 01.11.2021.

Далее в строке 8.1 указываем код категории застрахованного лица. Для ФЛП 3 группы на упрощенной системе налогообложения это значение равно "6".

В таблице 9 "Визначення сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску" в графе 2 напротив месяцев повсюду указываем размер минимальной зарплаты. В 2021 году все месяцы кроме декабря сумма составляла 6 000,00. В декабре минималка выросла до 6 500 гривен.

В графе 3 таблицы 9 повсюду указываем значение "22" (процент ЕСВ от минималки). Графа 4 должна заполнится автоматически.

Недавно созданные ФЛП должны заполнить в таблице 9 только те месяцы, в которых они осуществляли деятельность. Например, если ФЛП зарегистрировано в ноябре 2021 года, то нужно заполнить только данные за ноябрь и декабрь.

Графа "УСЬОГО" заполнится автоматически. Конечное значение и будет суммой Единого социального взноса, который необходимо уплатить.

Пример заполнения "Додаток 1" для недавно созданных ФЛП / Скриншот 24 канала

Подача годовой декларации ФЛП

После заполнения "Додаток 1" следует вернуться к главному документу. В коде строки 21 автоматически должна быть заполнена сумма единого взноса из "Додаток 1". Если это не произошло, вписываем ее самостоятельно.

Далее необходимо поставить крестик в последней графе "До декларації подається" напротив "Додаток 1". Также проверьте актуальность даты подачи декларации.

Последний шаг заполнения годовой налоговой декларации / Скриншот 24 канала

Далее сверху документа жмем на опцию "Перевірити", после проверки на "Підписати" – загружаем свою электронную подпись. После этого выбираем опцию "Надіслати".

В разделе "Введення звітності" напротив поданного документа со временем появятся квитанции №1 и №2. Если документ после получения квитанции №2 будет зеленым – отчетность подана правильно и налоговая ее получила.

Правильно и неправильно поданная годовая налоговая отчетность ФЛП / Скриншот 24 канала