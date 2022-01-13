Если раньше ФЛП подавали одну декларацию по уплате единого налога в конце каждого квартала и еще одну отдельную по ЕСВ, то теперь эти два документа объединили . Как заполнить новую годовую налоговую декларацию, на что обратить внимание недавно созданным ФЛП и как это все сделать онлайн – дальше в материале.

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Физические лица-предприниматели на едином налоге отчитываются о ЕСВ "за себя" в сроки подачи годовой декларации по единому налогу за 2021 год.

1 и 2 группа ФЛП на едином налоге

Подают до 1 марта 2022 года в едином документе следующие сведения:

Годовая форма F0103405 " Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ";

Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця "Додаток 1", форма F0134105 " Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ".

3 группа ФЛП на едином налоге

Подают до 9 февраля 2022 года в едином документе следующие сведения:

Квартальную форму F0103307 " Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця ";

Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця "Додаток 1", форма F0133107 " Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ".

Поскольку в течение 2021 года зарегистрировано рекордное количество ФЛП на 3 группе единого налога, пошагово рассмотрим, как ФЛП 3 группы отчитываться по ЕП и ЕСВ в годовой декларации за 2021 год.

Как ФЛП 3 группы на едином налоге подать годовую налоговую декларацию за 2021 год онлайн

Чтобы заполнить годовую налоговую декларацию за 2021 год онлайн, необходимо оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) и зарегистрироваться или авторизоваться в " Электронном кабинете налогоплательщика ".

В нем нужно выбрать раздел " Введення звітності " и нажать на опцию "Створити". В контекстных полях выбираем: "2021", "Рік", "F01 Прибуток", а в выпадающем списке – форму F0103307.

Обратите внимание! В ФЛП 3 группы годовая налоговая декларация и налоговая декларация за 4 квартал – это одно и то же! В отличие от 1 и 2 групп ФЛП на едином налоге, отчетность 3 группы ЕН является накопительной.

Первый шаг подачи годовой налоговой декларации ФЛП 3 группы на ЕН за 2021 год / Скриншот 24 канала

На следующем этапе проверяем, верно ли указан ГНИ представительства Государственной налоговой службы, в котором вы зарегистрированы, а также ставим галочку , что будем подавать к отчету "Додаток 1" формы F0133107.

Второй шаг подачи годовой налоговой декларации ФЛП 3 группы на ЕН за 2021 год / Скриншот 24 канала

В следующем окне ваши персональные данные заполняются автоматически согласно данным первоначальной регистрации ФЛП. Однако настоятельно рекомендуем проверить достоверность каждой из этих автозаполненных строк:

1 – "01 Звітна";

2 – крестик напротив "рік", 2021 года;

3 – пустой;

4 – действительное наименование контролирующего органа по месту регистрации;

5 – ваше актуальное ФИО;

6 – действительный номер телефона (при желании также можно указать адрес электронной почты);

7 – ваш номер учетной карты налогоплательщика.

Третий шаг подачи годовой налоговой декларации ФЛП 3 группы на ЕН за 2021 год / Скриншот 24 канала

8 строку оставляем пустой , в 9-й указываем количество работников "0", если вы осуществляете деятельность как ФЛП самостоятельно, без наемных работников.

В 10 строке декларации следует указать все КВЭДы (Классификаторы видов экономической деятельности), по которым вы осуществляли деятельность в 2021 году. Чтобы ничего не пропустить, советуем указать все КВЭДы , по которым зарегистрирован ваш ФЛП. Полный список можно найти в выписке из реестра плательщиков единого налога или по отдельному запросу по вашему идентификационному номеру.

Четвертый шаг подачи годовой налоговой декларации ФЛП 3 группы на ЕН за 2021 год / Скриншот 24 канала

Далее, если вы не являетесь плательщиком НДС , необходимо заполнить "Код рядка 06" раздела IV " Показники господарської дільності для платників єдиного податку третьої групи ". Здесь нужно указать общую сумму , которую вы получили за осуществление своей деятельности за все кварталы 2021 года (включая суммы, за которые уже был уплачен единый налог).

Если ФЛП начал свою деятельность в четвертом (последнем) квартале 2021 года, нужно указать общую сумму поступлений за этот период (октябрь, ноябрь и декабрь 2021 года).

В разделе V " Визначення податкових зобов'язань по єдиному податку " в коде строки 08 дублируем сумму поступлений с кода строки 06. Тогда в кодах строк 11 и 12 автоматически рассчитается сумма единого налога (5% от указанного годового дохода).

Чтобы вычислить, какую сумму единого налога нужно будет уплатить за 4 квартал 2021 года, в строке 13 вставляем значение строки 12 из предыдущей декларации ФЛП (за 9 месяцев). Если же это первая отчетная декларация ФЛП и он до сих пор не уплачивал единый налог, в 13 строке указываем сумму "0,00" .

Пятый шаг подачи годовой налоговой декларации ФЛП 3 группы на ЕН за 2021 год / Скриншот 24 канала

Как заполнить "Додаток 1"

Фактически главный документ уже почти заполнен. По новым правилам теперь необходимо заполнить еще "Додаток 1" по ЕСВ. Для этого сверху страницы нужно перейти в раздел "Додатки" и кликнуть на форму F0133107 , которую мы добавили в документ ранее.

В строке 8 указываем период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года , если ФЛП зарегистрирован на упрощенной системе более года. Если же ФЛП было зарегистрировано на упрощенной системе в пределах 2021 года, нужно указать первое число месяца , в котором была осуществлена ​​регистрация. Например, если ФЛП зарегистрирован 15 ноября, в графе "з" указываем дату 01.11.2021.

Далее в строке 8.1 указываем код категории застрахованного лица. Для ФЛП 3 группы на упрощенной системе налогообложения это значение равно "6" .

В таблице 9 " Визначення сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску " в графе 2 напротив месяцев повсюду указываем размер минимальной зарплаты . В 2021 году все месяцы кроме декабря сумма составляла 6 000,00. В декабре минималка выросла до 6 500 гривен.

В графе 3 таблицы 9 повсюду указываем значение "22" (процент ЕСВ от минималки). Графа 4 должна заполнится автоматически.

Важно! Недавно созданные ФЛП должны заполнить в таблице 9 только те месяцы, в которых они осуществляли деятельность. Например, если ФЛП зарегистрировано в ноябре 2021 года, то нужно заполнить только данные за ноябрь и декабрь.

Графа "УСЬОГО" заполнится автоматически. Конечное значение и будет суммой Единого социального взноса , который необходимо уплатить.

Пример заполнения "Додаток 1" для недавно созданных ФЛП / Скриншот 24 канала

Подача годовой декларации ФЛП

После заполнения "Додаток 1" следует вернуться к главному документу. В коде строки 21 автоматически должна быть заполнена сумма единого взноса из "Додаток 1". Если это не произошло, вписываем ее самостоятельно.

Далее необходимо поставить крестик в последней графе " До декларації подається " напротив "Додаток 1". Также проверьте актуальность даты подачи декларации.

Последний шаг заполнения годовой налоговой декларации / Скриншот 24 канала

Далее сверху документа жмем на опцию "Перевірити", после проверки на "Підписати" – загружаем свою электронную подпись. После этого выбираем опцию "Надіслати" .

В разделе "Введення звітності" напротив поданного документа со временем появятся квитанции №1 и №2 . Если документ после получения квитанции №2 будет зеленым – отчетность подана правильно и налоговая ее получила.