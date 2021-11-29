ФЛП обязали вести учет товарных запасов: кого это касается

Предприниматели, которые используют регистраторы расчетных операций, должны вести учет товарных запасов и продавать только то, что вписано в такой учет. Соответствующее требование утверждает приказ Минфина, вступивший в силу 26 ноября.

Согласно приказу, ФЛП могут вести товарный учет в бумажной или электронной форме. Как это делать и кого касается – читайте дальше.

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Кто должен вести товарный учет

Предприниматели, осуществляющие наличные и безналичные расчеты при продаже товаров и услуг. Нововведение касается:

ФЛП на общей системе налогообложения;

ФЛП на Едином налоге, которые платят НДС;

ФЛП-единщики, продающие технически сложные бытовые товары, лекарственные средства и медицинские изделия, а также ювелирные изделия.

Если предприниматель делает исключительно безналичные расчеты через POS-терминал или интернет-эквайринг, то товарный учет вести не нужно.

Как вести учет товарных запасов

В учете нужно указывать:

наименование поставщика товара, вид, дату и номер первичного документа, подтверждающего поступление или убытие товара;

стоимость купленного товара;

стоимость продажи этих товаров.

Первичные документы – обязательное приложение к учету. Их следует хранить в течение 3 лет на случай проверки. Вносить данные о поступлениях товаров необходимо до начала их реализации.

Если предприниматель является владельцем нескольких точек продаж, то учет необходимо вести отдельно по каждой из них. У ФЛП, которые только начали вести учет товарных запасов, первая запись должна отражать информацию об остатках по состоянию на 26 ноября.

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Почему это важно

Органы контроля во время проверки могут запросить бумажные или электронные документы, подтверждающие учет и происхождение товаров. На каждый товар в магазине должен быть первичный документ. За небрежное ведение учета наказывают штрафом до 2 500 гривен.

ФЛП на общей системе и единщики-плательщики НДС вели учет и раньше, чтобы правильно платить налог на прибыль и добавленную стоимость. Нововведение будет побуждать остальных предпринимателей к корректному администрированию бизнеса.