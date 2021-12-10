Основные изменения будут касаться тех, кто сейчас находится на 1 и 2 группе ФЛП. Таким образом, авторы законопроекта хотят ограничить деятельность среднего бизнеса, который для уплаты меньших налогов переводит своих работников на ФЛП.

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Одной из целей законопроекта является исключение возможности пребывания на первой и второй группе плательщиков единого налога хозяйствующих субъектов, занимающихся производством, высокодоходными видами деятельности, осуществляющих продажу товаров, наиболее часто ввозимых на территорию Украины незаконным способом,

– говорится в пояснительной записке .

Что изменится для ФЛП

Первая группа ФЛП

Следовательно, на первой группе смогут остаться только предприниматели, которые продают товары в розницу на рынках или предоставляют такие бытовые услуги населению:

изготовление обуви, одежды, галантереи, бытовых текстильных и кожаных изделий по индивидуальному заказу;

ремонт обуви, одежды, галантереи, бытовых текстильных и кожаных изделий;

маникюр, педикюр и парикмахерские услуги;

клининговые услуги по индивидуальному запросу;

репетиторство;

услуги гувернанток (воспитание детей в частном порядке);

содержание, дрессированнее животных и уход за ними;

фотографирование;

социальная помощь без проживания.

Дополнительным требованием будет доход – не более 165 минимальных зарплат в год. В 2022 году это чуть более 1,07 миллиона гривен. Напомним, что в настоящее время лимит составляет 167 минималок.

Вторая группа ФЛП

Ко 2 группы будут принадлежать предприниматели, которые предоставляют бытовые услуги. Также сюда войдут ФЛП, работающие в сфере народных художественных промыслов (без серийного изготовления) или продающие такие изделия в розницу.

ФЛП во второй группе смогут нанимать до 10 работников. Лимитом на доходы будут 834 минималки в год. Это 5,42 миллиона гривен.

Третья группа ФЛП

Все остальные предприниматели, не подпадающие под критерии 1 и 2 группы ФЛП, могут перейти на 3 группу. Если у такого предпринимателя будет штат более 10 работников, то его лимит дохода возрастет до 3000 минималок. Это 19,5 миллиона гривен.

Налоги для ФЛП

Органы местного самоуправления смогут самостоятельно устанавливать ставки единого налога для 3 группы ФОТ:

от 1,5% до 3% при уплате НДС;

от 2,5% до 5% – в случае включения НДС в состав единого налога.

При этом РРО будут обязательными только для ФЛП 3 группы.

Напомним, что в декабре вырос размер ЕСВ для всех групп ФЛП до 1430 гривен. А с 1 января 2022 года вырастет и размер Единого налога :

1 группа ФЛП – 248 гривен 10 копеек;

2 группа ФЛП – 1 300 гривен;

3 группа ФЛП – 5% от дохода или 3% + НДС.