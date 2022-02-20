Как ФЛП легально получать доход из-за границы: правила декларации прибыли в валюте

Все больше украинских ФЛП начинают сотрудничать с заказчиками из-за границы. Особенно активно это развивается в сферах фриланса и IT.

При этом у предпринимателей возникает множество вопросов, в частности, как правильно получать и декларировать доход в иностранной валюте, чтобы быть полностью честными перед государством и не иметь проблем с налоговой. Бизнес 24 рассказывает, как украинским ФЛП легально сотрудничать с иностранными заказчиками.

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Куда получать деньги в валюте

Каждый ФЛП обязан открыть предпринимательский счет, поскольку получать средства на индивидуальный (личный) счет физического лица за осуществление предпринимательской деятельности законодательно запрещено.

Никаких ограничений в количестве счетов ФЛП при этом нет, так что можно открыть счет не только в гривн , но и в валюте, которой будет рассчитываться за ваши услуги иностранный клиент. Выбор финансового учреждения, которое откроет и будет обслуживать ваш счет, остается полностью за вами.

Как получать средства в валюте

На территории Украины законодательно разрешены расчеты только в национальной валюте – гривне. Однако с зарубежными компаниями расчеты в иностранной валюте не имеют такого ограничения.

Множество ФЛП допускаются одной и той же грубой ошибки – они получают деньги за предоставление услуг в валюте на свои физические счета, только через некоторое время переводят их в гривны и пополняют полученной суммой свой гривневый счет ФЛП. Однако так делать нельзя! В этом деле существует несколько нюансов:

Деньги в валюте, полученные ФЛП, необходимо перевести в гривну по курсу НБУ в тот же день, когда вы их получили. Именно эта сумма добавляется в налоговой декларации. ФЛП на едином налоге законодательно имеют право не учитывать положительную разницу между курсом НБУ и курсом, по которому банк перечисляет деньги на гривневый счет. Однако налоговая служба не всегда однозначна в этом вопросе и может потребовать от предпринимателя указать фактически полученную гривневую сумму в декларации. Если эта курсовая разница отрицательна – курс НБУ выше курса, по которому банк перечислил валюту в гривне, – тогда она точно не учитывается. Это подпадает под категорию расходов, а ФЛП на упрощенной системе налогообложения не ведут их учет.

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Заработок в криптовалюте

Украинское законодательство устанавливает, что расчеты ФЛП на едином налоге возможны исключительно в денежной форме – наличной или безналичной. Криптовалюта пока что не имеет никакого правового статуса в нашем государстве, поэтому, к сожалению, получение ФЛП на упрощенке финансового вознаграждения криптовалютой пока что невозможно.

Вместе с тем ФЛП на общей системе налогообложения гипотетически могут получать вознаграждение за свою деятельность в криптовалюте – в таком случае налоговая может приравнять такой расчет к бартеру. При этом придется уплатить налог в размере 15% от его стоимости.

Первичные документы

При проверках налоговая может потребовать от ФЛП первичные документы, подтверждающие факт получения доходов, указанных в декларации. В этом случае необходимо показать банковскую выписку, акт предоставленных услуг и тому подобное. Поэтому при сотрудничестве с иностранными клиентами не следует забывать о документации – достаточно (кроме как для расчетов за предоставление транспортных услуг) оформить стандартный инвойс в электронном виде.

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