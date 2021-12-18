Фискализации быть: Рада отказалась рассматривать отсрочку обязательных РРО
Источник:Интерфакс-Украина
Верховная Рада не включила в повестку дня внеочередного заседания рассмотрение законопроекта об отсрочке расширенного использования кассовых аппаратов бизнесом.
За рассмотрение законопроекта проголосовали только 102 народных депутата при необходимых 226. Это значит, что с января 2022 года регистраторы расчетных операций будут вынуждены использовать предприниматели всех видов экономической деятельности, кроме нескольких исключений.
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Фискализации быть
Ранее по требованию более 150 народных депутатов председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук созвал внеочередную сессию 17 декабря, чтобы включить в повестку дня и рассмотреть проект закона № 6376 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Они предусматривали отсрочку расширенного применения регистраторов расчетных операций предприятиями.
За включение этого вопроса в повестку дня проголосовало такое количество народных депутатов по фракциям:
- "Слуга народа" – 36;
- ОПЗЖ – 12;
- "Европейская солидарность" – 21;
- "Батьківщина" – 10;
- "За будущее" – 11;
- "Доверие" – 4;
- Внефракционные – 8.
Таким образом, сроки расширенного применения регистраторов расчетных операций (РРО) плательщиками единого налога не перенесут на 2023 год, поскольку 17 декабря состоялось последнее пленарное заседание Верховной Рады в 2021 году.
О том, кому не нужно использовать РРО и чего ждать предпринимателям в 2022 году – читайте по ссылке.