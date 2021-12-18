За рассмотрение законопроекта проголосовали только 102 народных депутата при необходимых 226. Это значит, что с января 2022 года регистраторы расчетных операций будут вынуждены использовать предприниматели всех видов экономической деятельности, кроме нескольких исключений.

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Фискализации быть

Ранее по требованию более 150 народных депутатов председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук созвал внеочередную сессию 17 декабря, чтобы включить в повестку дня и рассмотреть проект закона № 6376 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Они предусматривали отсрочку расширенного применения регистраторов расчетных операций предприятиями.

За включение этого вопроса в повестку дня проголосовало такое количество народных депутатов по фракциям :

"Слуга народа" – 36;

ОПЗЖ – 12;

"Европейская солидарность" – 21;

"Батьківщина" – 10;

"За будущее" – 11;

"Доверие" – 4;

Внефракционные – 8.

Таким образом, сроки расширенного применения регистраторов расчетных операций (РРО) плательщиками единого налога не перенесут на 2023 год, поскольку 17 декабря состоялось последнее пленарное заседание Верховной Рады в 2021 году.