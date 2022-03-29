Финансовые инструменты Bloomberg больше не будут работать в России: что это значит

Bloomberg LP, являющаяся материнской компанией Bloomberg News, приостановила свою работу в России и Беларуси. Соответствующее решение было принято из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Соответствующую информацию обнародовали в компании 28 марта. То есть это произошло на 33 день после нападения Москвы на наше государство.

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Bloomberg не будет работать в России и Белоруссии

Bloomberg LP, материнская компания Bloomberg News, приостанавливает свою работу в России и Беларуси из-за российского вторжения в Украину,

– сообщили в компании.

Там объяснили, что у клиентов в этих странах не будет доступа к ни одному из финансовых продуктов Bloomberg, – учитывая терминал, лицензию на данные, канал данных и электронные торговые платформы.

То есть известно, что:

у клиентов в этих странах не будет доступа к ни одному из финансовых продуктов Bloomberg, в частности Terminal (один из главных терминалов для финансистов и трейдеров ценными бумагами – 24 канал), а также электронной трейдинговой платформы и тому подобное;

проще говоря, в России и Беларуси останутся без доступа к данным, которые широко используют специалисты из сферы финансов ;

; функции торговли рядом российских ценных бумаг также были отключены в согласовании с интернациональными санкциями;

в частности, российские акции изъяли из глобальных индексов акций Bloomberg еще 9 марта, а облигации будут изъяты из индексов с фиксированным доходом во время перебалансирования в конце месяца.

Однако в России и Беларуси приостановка не отразится на Bloomberg.com. Еще 4 марта в компании Bloomberg объяснили, что приостановили работу своих журналистов в России после закона, по которому можно получить 15 лет заключения за правдивую информацию.

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