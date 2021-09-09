В Украине зарегистрировано около 482 тысяч предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса, владелицами которых являются женщины, и ежегодно их количество растет. В то же время, различные исследования показывают, что около 80% предпринимательниц заинтересованы в дополнительном обучении и нуждаются в свежих знаниях для ведения бизнеса во время пандемии.

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Что известно о Дне женского предпринимательства

21 сентября 2021 года участницы мероприятия будут учиться в топменеджеров и владельцев бизнеса, среди которых:

Маша Ефросинина;

Вера Платонова;

Ярослава Гресь;

Андрей Здесенко;

Андрей Федоров и другие.

Программа содержит воркшопы, разбор действующих бизнесов под менторством экспертов, а также публичную дискуссию о женском лидерстве и стереотипах относительно него.

Десять участниц смогут представить свой бизнес перед экспертами в формате elevator pitch. Это формат презентации, когда предприниматель пытается продать свой бизнес потенциальному инвестору за очень короткое время.

Награды и как принять участие

Победительница получит 250 тысяч гривен и возможность бесплатно обучаться в Киево-Могилянской бизнес-школе, а три финалистки проекта получат возможность пройти курс по управлению бизнесом по модульной программе.

Чтобы попасть на День женского предпринимательства, необходимо опубликовать в инстаграме сторис с презентацией своего бизнеса, воспользовавшись специальной маской, и заполнить анкету.

Среди всех участниц команда проекта выберет 150 финалисток, которые получат билеты на День женского предпринимательства 21 сентября в Киеве.