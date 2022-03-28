Финансирует геноцид украинской нации: как и почему нужно бойкотировать французскую Auchan

Украина уже больше месяца дает решительный отпор рашистским оккупантам. Между тем, французская сеть супермаркетов Auchan не планирует выходить с российского рынка и продолжает финансировать убийства украинцев.

Бизнес на крови не только приносит французской компании огромные доходы, но и обеспечивает России стабильные денежные вливания в виде налогов от Auchan, которые страна-террорист активно использует для пополнения запасов смертоносного оружия против украинцев. При этом руководство сети цинично заявляет, что компания вообще не выйдет из рынка России, поскольку якобы "заботится об обычных людях".

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Официальная позиция компании

По данным французского издания L'OBS, в России остаются открытыми около 300 супермаркетов Auchan, в которых трудоустроено более 41 тысячи россиян. По подсчетам российского Forbes, 10% всех мировых продаж компании приходятся на рынок России. Так, в 2020 году французская сеть наторговала в стране-агрессоре около 3,69 миллиона долларов, что делает ее 6 крупнейшей иностранной компанией в России.

Между тем, пока идет полномасштабная война России против Украины, в результате которой уже погибли тысячи гражданских украинцев, в Auchan продолжают вести бизнес на крови. Более того, руководство компании цинично объясняет свой категорический отказ выхода с российского рынка якобы "сверхважной миссией":

Выход компании с рынка России экономически возможен, но немыслим с человеческой точки зрения. Мы работаем в сегменте дискаунтеров и верим, что в период высокой инфляции вносим свой вклад (продолжая зарабатывать на крови украинцев – ред. 24 канал) в защиту покупательной способности населения,

– заявил генеральный директор Auchan Retail International Ив Клод.

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Почему важно оказывать общественное давление на Auchan

Издание L'OBS насчитало около 500 французских компаний, ведущих свой бизнес в России. Именно компании родом из Франции наиболее неохотно уходят с российского рынка, поскольку, вероятно, поддерживают правительство и возможности беспрепятственно работать там в условиях недостаточно жестких санкций.

Вместе с тем, по отчету российского представительства Auchan, только в 2020 году он уплатил в государственный бюджет страны-террористки 167 миллионов долларов налогов. По подсчетам 24 канала, на эти деньги Россия смогла получить:

15 самолетов СУ-25;

42 танка;

50 ракет "Искандер";

222 ракеты "Калибр";

около 447 тысяч автоматов АК-47.

Какие еще иностранные компании финансируют войну России против Украины / Инфографика 24 канала

Как бойкотировать Auchan, которая продолжает финансировать убийства украинцев

Старайтесь не посещать супермаркеты сети Auchan, а особенно не покупайте товары под их собственным брендированием "Зеленая/Красная/Золотая птичка", которые поддерживают локальных производителей – лучше приобретите эти же товары напрямую у крафтовых предприятий.

За рубежом не покупайте ничего в представительствах французской сети, а также не пользуйтесь услугами, касающимися холдинга Auchan компаний Ceetrus (управление торговыми точками) и Oney (финансовые услуги).

Организуйте и выходите на протесты под офисами Auchan в ваших городах за рубежом и требуйте немедленного выхода сети с российского рынка. Главный офис компании расположен в Круа, Франция, по адресу: 40 avenue de Flandre. Добавим, что информацию об актуальных протестах за границей постоянно публикует украинский предприниматель и банкир Дмитрий Дубилет на своей странице в телеграме.

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К слову, кроме общественного давления, Украина давит на отказывающиеся уходить с российского рынка компании дипломатично. Так, прекратить вести бизнес на крови Auchan публично призвали президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Недавно французский автопроизводитель Renault, после продолжительного публичного бойкота и дипломатических призывов, ушел с рынка страны-террористки.

Почему нужно оказывать давление на французскую сеть супермаркетов Auchan / Фото Bloody Money

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