В целом, можно выделить три "любимых" риторики подобных компаний: наши продажи не влияют на войну, россияне не должны страдать от санкций и мы не можем бросить наших работников на произвол судьбы. Так давайте разберемся, почему подобные заявления – сплошной цинизм и ложь, и такие компании просто не хотят слышать запах крови.
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Не желает уходить из России и угрожает
Украинский офис Metro еще в первых числах марта обратился с требованием закрыть бизнес на территории страны-агрессора. В ответ получил лишь угрозы, что если они не прекратят давление, то Украину будет отключено от централизованных закупок и поставки товара.
10 тысяч сотрудников в России останутся без работы, а санкции, которые вводит цивилизованный мир в ответ на агрессию России, должны влиять на руководство страны и ее экономику, а не на население,
– заявили в главном офисе в Дюссельдорфе.
Несмотря на все заявления компании, что продажи, якобы, не имеют никакой связи с финансированием войны, в реальности все совсем иначе. С 2009 года в России налог на прибыль составляет 20%. Согласно данным издания Forbes, прибыль компании в 2020 году составила 230,6 миллиарда рублей, что эквивалентно около 267,5 миллиона долларов, согласно курсу Центробанка России на 30 марта.
Так что Metro, как и другие компании, все еще продолжающие работать на российском рынке прямо и непосредственно финансируют убийства украинцев через налоги. Бизнесмен и экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет в своем телеграме поделился, что в Дюссельдорфе не считают, что их продажи в России оказывают влияние на войну. И вообще, они жертвуют деньги в ООН.
Какие еще иностранные компании финансируют войну России против Украины / Инфографика 24 канала
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Почему Metro не хочет отказываться от бизнеса в России
Около 10% от общего объема продаж компании Metro приходится на российский рынок. По состоянию на декабрь 2020 года на России у компании было:
- 93 магазина,
- около 10 тысяч сотрудников.
Если сравнить выручку компании в России и Украине, то она существенно отличается. Согласно данным Forbes, по результатам 2020 года она составила:
- почти 3,1 миллиарда долларов в России,
- 796 миллионов долларов в Украине.
Почему общественное давление это важно
Недавно французский автопроизводитель Renault, после продолжительного публичного бойкота и дипломатических призывов, ушел с рынка страны-террористки. Поэтому важно продолжать оказывать общественное давление на компании, которые все еще продолжают спонсировать своими налогами войну в Украине.
К слову, в украинском офисе Metro категорически не согласны с позицией своей материнской компании.
Наша позиция по поводу необходимости закрытия бизнеса Metro в России остается неизменной,
– заявляют в украинском офисе Metro.
Напомним, активисты уже выходили на акцию под главным офисом компании Metro в Дюссельдорфе. Тогда они создали мини-инсталляцию с деревянным гробом под главным входом. Она символизировала, как налоги, которые уплачивает Metro в России, превращаются в гробы для мирных граждан.
Активисты под офисом Metro в Дюссельдорфе / Фото из телеграма Ярослава Железняка
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Как присоединиться к бойкоту компаний
- Не покупайте товары и не посещайте сети супермаркетов Metro. Также старайтесь избегать продукции компаний, говорится о таких марках как: Metro Premium, Aro, Tarrington house, sigma, Metro professional, Rioba, Metro chef.
- Используйте соцсети в качестве платформы для распространения информации о компаниях. Не стесняйтесь тегать их официальные страницы или гендиректоров.
- Если вы за границей, присоединяйтесь к акциям протеста под главными офисами компаний, или же организуйте сами акции в разных городах.
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