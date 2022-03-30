В целом, можно выделить три "любимых" риторики подобных компаний: наши продажи не влияют на войну, россияне не должны страдать от санкций и мы не можем бросить наших работников на произвол судьбы. Так давайте разберемся, почему подобные заявления – сплошной цинизм и ложь, и такие компании просто не хотят слышать запах крови.

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Не желает уходить из России и угрожает

Украинский офис Metro еще в первых числах марта обратился с требованием закрыть бизнес на территории страны-агрессора. В ответ получил лишь угрозы , что если они не прекратят давление, то Украину будет отключено от централизованных закупок и поставки товара.

10 тысяч сотрудников в России останутся без работы, а санкции, которые вводит цивилизованный мир в ответ на агрессию России, должны влиять на руководство страны и ее экономику, а не на население,

– заявили в главном офисе в Дюссельдорфе.

Несмотря на все заявления компании, что продажи, якобы, не имеют никакой связи с финансированием войны, в реальности все совсем иначе. С 2009 года в России налог на прибыль составляет 20% . Согласно данным издания Forbes, прибыль компании в 2020 году составила 230,6 миллиарда рублей, что эквивалентно около 267,5 миллиона долларов, согласно курсу Центробанка России на 30 марта.

Так что Metro, как и другие компании, все еще продолжающие работать на российском рынке прямо и непосредственно финансируют убийства украинцев через налоги. Бизнесмен и экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет в своем телеграме поделился, что в Дюссельдорфе не считают, что их продажи в России оказывают влияние на войну. И вообще, они жертвуют деньги в ООН.

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Почему Metro не хочет отказываться от бизнеса в России

Около 10% от общего объема продаж компании Metro приходится на российский рынок. По состоянию на декабрь 2020 года на России у компании было:

93 магазина,

около 10 тысяч сотрудников.

Если сравнить выручку компании в России и Украине, то она существенно отличается. Согласно данным Forbes, по результатам 2020 года она составила:

почти 3,1 миллиарда долларов в России,

796 миллионов долларов в Украине.

Напомним! В 2014 году компания Metro AG решила перерегистрировать на отдельное юридическое лицо в России 2 торговых центра в Крыму. Они размещаются в Симферополе и Севастополе. Таким образом, им удалось избежать санкций.

Почему общественное давление это важно

Недавно французский автопроизводитель Renault, после продолжительного публичного бойкота и дипломатических призывов, ушел с рынка страны-террористки. Поэтому важно продолжать оказывать общественное давление на компании, которые все еще продолжают спонсировать своими налогами войну в Украине.

К слову, в украинском офисе Metro категорически не согласны с позицией своей материнской компании.

Наша позиция по поводу необходимости закрытия бизнеса Metro в России остается неизменной,

– заявляют в украинском офисе Metro.

Напомним, активисты уже выходили на акцию под главным офисом компании Metro в Дюссельдорфе. Тогда они создали мини-инсталляцию с деревянным гробом под главным входом. Она символизировала, как налоги, которые уплачивает Metro в России, превращаются в гробы для мирных граждан.

Активисты под офисом Metro в Дюссельдорфе / Фото из телеграма Ярослава Железняка

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Как присоединиться к бойкоту компаний

Не покупайте товары и не посещайте сети супермаркетов Metro. Также старайтесь избегать продукции компаний, говорится о таких марках как: Metro Premium, Aro, Tarrington house, sigma, Metro professional, Rioba, Metro chef.

Используйте соцсети в качестве платформы для распространения информации о компаниях. Не стесняйтесь тегать их официальные страницы или гендиректоров.

Если вы за границей, присоединяйтесь к акциям протеста под главными офисами компаний, или же организуйте сами акции в разных городах.

Важно! Информацию об актуальных протестах за границей постоянно публикует украинский предприниматель и банкир Дмитрий Дубилет на своей странице в телеграмме .