Фермеры получат компенсацию за потерянные посевы, – Шмыгаль

Правительство выплатит фермерам по 4 700 гривен за 1 гектар потерянного из-за неблагоприятной погоды урожая. Максимально возможное возмещение – 235 тысяч гривен.

Помощь от государства предусмотрена тем, кто полностью потерял посевы, в частности, из-за засухи. Одно хозяйство сможет получить компенсацию максимум за 50 гектаров.

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Добавим, что бюджет на помощь агропромышленному комплексу в Украине в этом году составляет 4,7 миллиарда гривен.

Весной Кабинет министров расширил объемы государственной поддержки для фермеров, в частности ввел страхование и компенсацию за потерянный урожай.

Еще один вопрос в аграрной сфере – поддержка агропроизводителей. Сегодня утверждаем порядок средств, которые будут выплачены тем фермерам, которые потеряли свои посевы. За 1 убыточный гектар будем выплачивать 4 700 гривен. Возмещение можно будет получить максимум за 50 гектаров на одно хозяйство,

– сообщил на заседании Кабмина Денис Шмыгаль.

Кроме такой поддержки агропромышленного комплекса, правительство должно начать большое строительство оросительных систем в южной части Украины.