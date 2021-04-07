Билл и Мелинда Гейтс обладают наибольшей площадью земли в США среди частных лиц. Известный миллиардер впервые прокомментировал свои покупки.

Билл Гейтс рассказал о своих инвестиций в сельскохозяйственные угодья в социальной сети Reddit.

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Почему Билл Гейтс покупает землю

Моя инвестиционная группа решила это сделать. Это не связано с климатом,

– отметил он.

Основатель Mircrosoft добавил, что основными причинами для инвестиций стали:

Семеноведение. "Сектор сельского хозяйства важен. Благодаря более продуктивным семенам мы можем избежать вырубки лесов и помочь Африке справиться с климатическими трудностями , с которыми они уже сталкиваются", пояснил Билл Гейтс.

Развитие биотоплива. "Непонятно, насколько дешевым может быть биотопливо, но если оно дешевое, это может уменьшить выбросы углерода через авиации и грузовые автомобили", считает миллиардер.

Сколько земли у Гейтса

Американский журнал The Land Report выяснил, что Билл и Мелинда Гейтс имеют больше чем кто-либо земли в США – 242 000 акров (почти 100 000 гектаров ). Это больше, чем город Киев.

Как супруги Гейтс будут помогать фермерам

В январе этого года Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил, что создает некоммерческую организацию под названием Gates Ag One , которая поможет мелким фермерам в развивающихся странах. В частности, содействовать в:

доступе к инструментам;

внедрении инноваций;

повышении производительности урожая;

адаптации к последствиям изменения климата.

Благотворительность Гейтса