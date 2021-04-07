Фермер Билл Гейтс: миллиардер объяснил, почему скупает землю в США
Билл и Мелинда Гейтс обладают наибольшей площадью земли в США среди частных лиц. Известный миллиардер впервые прокомментировал свои покупки.
Источник:AgFunder News
Билл Гейтс рассказал о своих инвестиций в сельскохозяйственные угодья в социальной сети Reddit.
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Почему Билл Гейтс покупает землю
Моя инвестиционная группа решила это сделать. Это не связано с климатом,
– отметил он.
Основатель Mircrosoft добавил, что основными причинами для инвестиций стали:
- Семеноведение. "Сектор сельского хозяйства важен. Благодаря более продуктивным семенам мы можем избежать вырубки лесов и помочь Африке справиться с климатическими трудностями, с которыми они уже сталкиваются", пояснил Билл Гейтс.
- Развитие биотоплива. "Непонятно, насколько дешевым может быть биотопливо, но если оно дешевое, это может уменьшить выбросы углерода через авиации и грузовые автомобили", считает миллиардер.
Сколько земли у Гейтса
Американский журнал The Land Report выяснил, что Билл и Мелинда Гейтс имеют больше чем кто-либо земли в США – 242 000 акров (почти 100 000 гектаров). Это больше, чем город Киев.
Как супруги Гейтс будут помогать фермерам
В январе этого года Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил, что создает некоммерческую организацию под названием Gates Ag One, которая поможет мелким фермерам в развивающихся странах. В частности, содействовать в:
- доступе к инструментам;
- внедрении инноваций;
- повышении производительности урожая;
- адаптации к последствиям изменения климата.
Благотворительность Гейтса
- Билл Гейтс является третьим самым богатым человеком мира с состоянием 143 миллиарда долларов, по индексу Bloomberg.
- Значительную часть своего богатства Билл Гейтс вместе с женой жертвует на благотворительность в рамках собственного фонда Bill & Melinda Gates Foundation.
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