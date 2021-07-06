Известно одно – такие стартапы точно привлекают внимание. Предлагаем вам ознакомиться с 5 забавными, неоднозначными и иногда странными названиями бизнес-проектов.

Интересно Дом, работа, отдых: жизнь без ограничений

Dogpile

Dogpile (Dog – собака, Pile – геморрой либо кучка) – стартап, который запустили еще в 1996 году на волне развития интернет-сайтов. Это метапоисковая система, которая существует и сегодня, и осуществляет поиск информации по ресурсам Google, Yahoo! и Bing.

Странное название для поисковой системы / Фото Unsplash

Fashism

Fashism (читается как "фашизм") – приложение для мобильных устройств, которое позволяет пользователям получить отзывы относительно собственного стиля и предметов личного гардероба. Люди загружали фото своего наряда, а другие пользователи платформы оценивали подобранные луки.

Интересно, что одним из основателей стартапа был известный сегодня актер Эштон Катчер. Пожалуй, название стартапа происходило от английского слова Fashion (мода), однако по звучанию точно напоминает слово "фашизм", которое на английском пишется как Fascism.

Gravee

Gravee (рос. – могилка) – социальная поисковая сеть, которую недавно выкупила компания в области здравоохранения с не менее странным названием Symptomatica (симптоматика).

Интересно Украинец обокрал Microsoft на 10 миллионов: его выдала роскошная вилла и Tesla

oooooc.com

Сайт oooooc.com, который по замыслу разработчиков нужно читать как Five-OC, является социальным маркетплейсом, который называет себя "похожим на реальную жизнь рынком контента и услуг, индивидуально подобранным для каждого пользователя".

Такое название является примером того, как стартаперы надеются, что люди "уловят фишку", однако она слишком сложная, чтобы понять замысел рядовому пользователю.

Слишком сложное название, чтобы понять концепцию / Фото Pexels

LicketyShip

LicketyShip (Lickety – моментальный, быстрый, ship – корабль) – сервис доставки электронной коммерции, который запустили в 2006 году. Ирония заключается в том, что компания гарантировала доставку товаров в течение 4 часов, однако никакой логистической сети для этого не имела, и на заказ приходилось иногда ждать месяцами.