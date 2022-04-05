Среди таких и венгерская фармацевтическая компания Gedeon Richter. Она решила остаться работать в России. И даже нашла для этого повод. Правда, не обошлось без манипуляций.

Достойно внимания Украина увеличивает налоги для компаний, продолжающих работать в России

Еще в марте в Gedeon Richter заявили, что производство в России идет по плану. А их завод в столичной области работает на полную мощность. Свою работу в России они оправдывали тем, что "изготовление лекарственных средств накладывает на компанию особую ответственность". И даже хвастают, что поставляли лекарственные средства на территорию современной России, начиная с 1954 года (при том, что в 1956 году СССР ввел свои войска на территорию Венгрии для подавления народного восстания).

Вспоминая об "особой ответственности", в фармацевтической компании несколько лукавят. Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, основная часть препаратов, владельцем которых является компания Gedeon Richter, в России имеет непатентованные аналоги, которые являются копией оригинального препарата. Это означает, что при прекращении деятельности Gedeon Richter российские пациенты не останутся без лечения.

А если фармацевтическая компания покинет Россию, то потери несут не пациенты, а российский бюджет. Следовательно, денег на войну против Украины будет значительно меньше.

Сейчас венгерская компания обеспечивает работой около 800 россиян и уплачивает ежегодно налоги на сумму 31 миллион долларов. За эти деньги Россия может приобрести: