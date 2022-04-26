Оба автопроизводителя решили сократить основную часть сотрудников своих российских офисов. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники.

В то же время Малайзия готова помогать России обходить санкции: что именно хотят поставлять

Land Rover Jaguar фактически покидает Россию. В штате эта компания оставляеет только персонал, который будет координировать административные взаимодействия на этапе закрытия юрлица.

Что касается Volvo, компания оставляет персонал, который обеспечит гарантийное обслуживание ее автомобилей в России.

Проблемы с автомобилями в России

Выход Volvo и Land Rover Jaguar из России стал еще одним этапом санкционных ограничений, наложенных на страну. Это не первые автопроизводители, которые выходят с российского рынка. А также закрывают там свои производства.

До этого Volvo закрыла свой завод в Калуге. Ввиду того, что это сделали также в Volkswagen и автоконцерне Stellantis (объединение французского автопроизводителя Groupe PSA и итальянско-американского Fiat Chrysler Automobiles), ситуация в городе становится напряженной.

Остальные российские города тоже пострадали от закрытия автомобильных заводов. Skoda прекратила производство в Нижнем Новгороде, а BMW – в Калининграде. В Санкт-Петербурге перестали собирать Nissan, Toyota и Hyundai. А в Москве остановили завод, где собирали Renault.

Не сложилось у россиян и с импортозамещением. АвтоВАЗ больше не может выпускать автомобили Lada с автоматическими коробками передач. Кроме того, Lada Granta будут выпускаться без систем ABS и ESP, а также без подушки безопасности. Эти же автомобили лишатся одного или двух датчиков кислорода. А блок управления двигателем и его прошивка станут более примитивными.

Ждут неприятности и тех россиян, которые решили заказать люксовые автомобили. Им должны были доставить их из-за границы. Но из-за санкций они так и не добрались до России. Теперь около восьми тысяч дорогих автомобилей, в том числе последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, предназначавшиеся для отправки в Россию, застряли в порту города Зебрюгге в Бельгии. Скорее всего, они будут проданы на другие рынки.