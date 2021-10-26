Facebook замедлил темпы доходов

В финансовом отчете компании за III квартал (июль – сентябрь) 2021 года компания отметила, что доходы от рекламы увеличились на 33% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Однако это гораздо меньше, чем было в предыдущие кварталы текущего года.

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Как росла выручка Facebook от рекламы в 2021 году

за III квартал увеличилась до 28,28 миллиарда долларов и выросла за год на 33%,

во II квартале – на 56%,

в I квартале – на 46%.

Интересно! В Facebook ожидают, что выручка за IV квартал составит 31,5 – 34 миллиарда долларов.

Почему выручка за рекламу показательна для Facebook

Поскольку реклама для компании является основным источником дохода, то и выручка от нее стала довольно показательным сигналом. В квартальном отчете Facebook объяснил, что более слабый результат связанный с изменениями в политике конфиденциальности Apple.

Новые правила Apple

По словам операционного директора Facebook Шерил Сандберг, изменения в политике конфиденциальности Apple принесли трудности для отрасли и малого бизнеса и создали преимущества для рекламного бизнеса самой компании Apple.

Госпожа Сандберг также отметила, что замедление темпов роста рекламных доходов частично произошло из-за проблем в глобальных цепях поставок и нехватки рабочей силы. Поэтому, учитывая эти факторы, рекламодатели снизили расходы на рекламу и компания соответственно замедлила темпы доходов.

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Проект Facebook Reality Labs

Вместе с отчетом в компании Facebook рассказали, что с IV квартала (октябрь – декабрь) начнут публиковать результаты по лабораториям виртуальной и дополненной реальности как отдельного подразделения. Речь идет о Facebook Reality Labs.

В компании ожидают, что инвестиции в этот проект сократят общую операционную прибыль Facebook в 2021 году примерно на 10 миллиардов долларов.

Проект метавселенная

Также в компании подчеркнули, что продолжат работу над созданием метавселенной – трехмерной цифровой среды, доступ к которой осуществляется с помощью инструментов виртуальной и дополненной реальности.

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Для чего нужна метавселенная: такое сочетание виртуальных пространств будет предназначено для коммуникации, работы, покупок и творчества.

Сколько инвестируют в проект: в сентябре компания объявила, что инвестирует в это направление 50 миллиардов долларов.