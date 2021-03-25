Facebook тестирует новое приложение для бывших заключенных: для чего он создан
Facebook тестирует новое приложение The Re-Entry App. Оно создано для людей, которые выходят из тюрьмы. Таким образом компания пытается создать более платформ для маргинализированных сообществ.
Источник:Bloomberg
Зарегистрироваться для тестирования приложения людям предлагает социальная сеть Instagram. Там заверили, что платформа поможет подготовиться к жизни после тюрьмы.
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В сети также просят тех, кто зарегистрируется, отреагировать и оставить свою оценку. Таким образом будут совершенствовать платформу.
Мы изучали различные способы для того, чтобы помочь устранить пробелы, с которыми сталкиваются те, кто находится в маргинализированных сообществах в наших приложениях,
– сказала прессекретарка Facebook для Insider.
Другие инициативы Facebook: коротко
- Компания Facebook при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины планирует запустить платформу с цифровой образования Get Digital. Она будет создана для родителей, подростков и работников сферы образования.
- Также Facebook работает над созданием сети Instagram для детей в возрасте до 13 лет. Дело в том, что привычным приложением детям до этого возраста пользоваться запрещено.
- Компания создает свой фирменный умный браслет.
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