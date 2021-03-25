Facebook тестирует новое приложение The Re-Entry App. Оно создано для людей, которые выходят из тюрьмы. Таким образом компания пытается создать более платформ для маргинализированных сообществ.

Зарегистрироваться для тестирования приложения людям предлагает социальная сеть Instagram. Там заверили, что платформа поможет подготовиться к жизни после тюрьмы.

К теме В Facebook преобладает синий цвет из-за Цукерберга: интересные факты о самой популярной соцсети

В сети также просят тех, кто зарегистрируется, отреагировать и оставить свою оценку. Таким образом будут совершенствовать платформу.

Мы изучали различные способы для того, чтобы помочь устранить пробелы, с которыми сталкиваются те, кто находится в маргинализированных сообществах в наших приложениях,

– сказала прессекретарка Facebook для Insider.

Другие инициативы Facebook: коротко