На Facebook разрешили рекламировать то, что раньше было под жестким запретом

Социальная сеть Facebook объявила об отмене запрета на размещение рекламы криптовалютных компаний на своих сервисах. На такой шаг Meta пошла после неудачной попытки запустить собственную цифровую валюту.

Ранее разрешение на такую рекламу имели только три лицензиата. Теперь количество компаний расширили до 27.

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Что изменится

Изменение политики не повлияет на рекламодателей, которые уже успели получить разрешение на продвижение своих продуктов.

Мы приняли такое решение, поскольку криптовалютный рынок продолжает развиваться и стабилизироваться. Кроме того, развиваются и государственные положения, устанавливающие четкие правила в этой области,

– отметили в Meta.

Компания считает, что такие изменения помогут большему числу рекламодателей, в частности малым компаниям, расширить свою аудиторию и охватить больше потенциальных клиентов.

Список товаров и услуг, требующих предварительного одобрения перед публикацией рекламы, будет включать:

Платформы, программы или продукты, известны как биржи криптовалют и торговые площадки. В частности, средства для спотовой, маржинальной, фьючерсной или других видов торговли, включающие криптовалютные активы.

Платформы, программные приложения или продукты, предлагающие кредитование и ссуды в криптовалюте.

Криптовалютные кошельки, позволяющие покупать, продавать или обменивать токены.

Аппаратное и программное обеспечение для майнинга криптовалюты.

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Неудача Meta с собственной криптовалютой

В 2019 году Meta (ранее – Facebook) опубликовала документацию собственной криптовалюты под названием Libra. По плану компании, она должна была выйти на рынок уже в 2020 году. Однако тогда Meta столкнулась с жесткой реакцией законодателей и регуляторов по всему миру, что существенно замедлило реализацию планов.

Только в октябре 2021 года компания наконец-то выпустила собственный цифровой кошелек, но цифровая валюта, которая теперь называется Diem, остается недоступной для общественности и не встроена в сервисы Meta, как это планировалось раньше.