Ранее разрешение на такую рекламу имели только три лицензиата. Теперь количество компаний расширили до 27.
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Что изменится
Изменение политики не повлияет на рекламодателей, которые уже успели получить разрешение на продвижение своих продуктов.
Мы приняли такое решение, поскольку криптовалютный рынок продолжает развиваться и стабилизироваться. Кроме того, развиваются и государственные положения, устанавливающие четкие правила в этой области,
– отметили в Meta.
Компания считает, что такие изменения помогут большему числу рекламодателей, в частности малым компаниям, расширить свою аудиторию и охватить больше потенциальных клиентов.
Список товаров и услуг, требующих предварительного одобрения перед публикацией рекламы, будет включать:
- Платформы, программы или продукты, известны как биржи криптовалют и торговые площадки. В частности, средства для спотовой, маржинальной, фьючерсной или других видов торговли, включающие криптовалютные активы.
- Платформы, программные приложения или продукты, предлагающие кредитование и ссуды в криптовалюте.
- Криптовалютные кошельки, позволяющие покупать, продавать или обменивать токены.
- Аппаратное и программное обеспечение для майнинга криптовалюты.
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Неудача Meta с собственной криптовалютой
В 2019 году Meta (ранее – Facebook) опубликовала документацию собственной криптовалюты под названием Libra. По плану компании, она должна была выйти на рынок уже в 2020 году. Однако тогда Meta столкнулась с жесткой реакцией законодателей и регуляторов по всему миру, что существенно замедлило реализацию планов.
Только в октябре 2021 года компания наконец-то выпустила собственный цифровой кошелек, но цифровая валюта, которая теперь называется Diem, остается недоступной для общественности и не встроена в сервисы Meta, как это планировалось раньше.