Ранее разрешение на такую рекламу имели только три лицензиата . Теперь количество компаний расширили до 27.

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Что изменится

Изменение политики не повлияет на рекламодателей, которые уже успели получить разрешение на продвижение своих продуктов.

Мы приняли такое решение, поскольку криптовалютный рынок продолжает развиваться и стабилизироваться. Кроме того, развиваются и государственные положения, устанавливающие четкие правила в этой области,

– отметили в Meta.

Компания считает, что такие изменения помогут большему числу рекламодателей, в частности малым компаниям , расширить свою аудиторию и охватить больше потенциальных клиентов.

Список товаров и услуг, требующих предварительного одобрения перед публикацией рекламы, будет включать:

Платформы, программы или продукты, известны как биржи криптовалют и торговые площадки. В частности, средства для спотовой, маржинальной, фьючерсной или других видов торговли, включающие криптовалютные активы.

Платформы, программные приложения или продукты, предлагающие кредитование и ссуды в криптовалюте.

Криптовалютные кошельки, позволяющие покупать, продавать или обменивать токены.

Аппаратное и программное обеспечение для майнинга криптовалюты.

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Неудача Meta с собственной криптовалютой

В 2019 году Meta (ранее – Facebook) опубликовала документацию собственной криптовалюты под названием Libra . По плану компании, она должна была выйти на рынок уже в 2020 году. Однако тогда Meta столкнулась с жесткой реакцией законодателей и регуляторов по всему миру, что существенно замедлило реализацию планов.