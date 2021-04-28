Руководители Facebook и Apple исповедуют кардинально противоположные взгляды на будущее интернета, а на этой неделе противоречия углубятся еще больше. Последствия и предпосылки противостояния технологически-медийных империй.

Об этом говорится в материале известных журналистов сферы технологий и бизнеса Джека Никаса и Майка Исаака, опубликованном в понедельник в издании The New York Times.

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Как сообщает американское издание, еще в июле 2019 года во время встречи технически-медийных магнатов в Солнечной Долине, руководители Facebook и Apple вели переговоры ради восстановления отношений, которые стремительно ухудшались. Много лет подряд руководство двух компаний ежегодно встречалось, однако в 2019 году встреча проходила на фоне скандала с глобальной утечкой данных из сети Facebook.

Facebook и британскую кампанию Cambridge Analytica обвинили в незаконном использовании персональных данных около 50 миллионов пользователей Facebook.

Во время встречи Тим Кук спросил у главы Facebook, как он планирует решать последствия скандала, и отметил, что Facebook должен удалить любую информацию, которая была собрана кампанией о пользователях за пределами основных приложений.

Тогда реакция Цукерберга была довольно резкой, и он отметил, что Facebook является компанией, которая напрямую зависит от данных о своих пользователях, ведь эти данные используются для таргетирования онлайн-рекламы и получения его компанией прибыли. Поэтому призыв Тима Кука прекратить сбор информации о пользователях Марк Цукерберг банально проигнорировал.

Два года спустя, противостояние Цукерберга и Кука переросло в тотальную войну.

В понедельник, 26 апреля кампания Apple запланировала внедрить новую функцию конфиденциальности, которая потребует у владельцев iPhone четко и однозначно выбирать, разрешать или нет, такого рода приложениям, как Facebook отслеживать их деятельность в других программах и приложениях.

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Один из базовых секретов цифровой рекламы заключается в том, что такие компании как Facebook, отслеживают онлайн привычки людей в сети, когда они используют другие приложения на смартфонах, например, такие программы, как Spotify или Amazon. Эти данные помогают рекламодателям более точно определять интересы пользователей и гораздо лучше ориентироваться при выборе целевой аудитории для онлайн-рекламы.

Теперь же, как ожидается, многие пользователи выберут ответ "нет" этому отслеживанию со стороны Facebook, и это, без сомнения, нанесет ощутимый удар по $70-миллиардному бизнесу Facebook в сфере онлайн-рекламы.

В эпицентре противостояния находятся именно два исполнительных директора обеих американских бизнес-империй. Их разногласия уже давно известны, ведь 60-летний Тим Кук является представителем эталонных руководителей, который прошел едва ли не все ступени компании Apple, благодаря созданию эффективных сетей поставок. Зато 36-летний Марк Цукерберг, оставивший образование в Гарварде, создал империю социальных медиаресурсов с позиции отсутствия правил и принципов в отношении к свободе слова.

Эти противоречия углубились из-за их расходящихся взглядов на цифровое будущее. Тим Кук является сторонником того, чтобы лица платили – прежде всего компании Apple – за более безопасную и частную версию интернета. В свою очередь, Цукерберг является сторонником "открытого" интернета, в котором такие сервисы, как Facebook, фактически бесплатны. В этом случае бремя оплаты переносится на плечи рекламодателей.

Отслеживание в приложениях

В июне 2020 представители группы по вопросам приватности компании Apple во время онлайн-конференции анонсировали тот факт, что компания планирует ввести новый элемент безопасности в телефонах iPhone, который потребует от пользователей получения их согласия на отслеживание их деятельности в различных приложениях. Однако тогда этот вопрос был озвучен лишь в формате 20-секундного анонса.

Однако для Facebook этот короткий анонс фактически стал актом "объявления войны". Если пользователям предоставить возможность выбирать между слежкой за их деятельности и запретом на ее проведение, это неизбежно нанесет значительные убытки многомиллиардному рекламному бизнесу Facebook.

В течение последующих месяцев имела место целая эпопея взаимных споров между обеими кампаниями, с обоюдными обвинениями. В частности, в Facebook отмечали, что "Apple приняла единоличное решение без консультации с индустрией о политике, которая будет иметь длительные и влиятельные последствия для бизнеса всех уровней", и такие действия Apple будут иметь ощутимое негативное влияние для малого бизнеса, которому станет труднее рекламироваться.

В результате этого, со стороны Apple запуск этой функции был отсрочен, для того чтобы приложения и рекламодатели могли подготовиться к будущим изменениям. Однако Тим Кук отказался изменить сам принцип оповещения пользователя. На картинке ниже уже показана новая опция, которую Apple планирует использовать в случае приложений вроде Facebook.

Такое сообщение вскоре будут получать пользователи Iphone при использовании приложения Facebook / Фото nytimes.com

В свою очередь Марк Цукерберг изменил собственную тональность в отношении к указанному шагу Apple. В частности, в марте 2021 года в аудиочате Clubhouse он сообщил о том, что нововведение от Apple даже может принести пользу социальной сети. По его словам, рекламодатели, которые будут бороться за рекламу в различных приложениях, могут все больше тяготеть к Facebook, поскольку именно эта сеть уже обладает огромным массивом данных о пользователях.

В то же время Цукерберг был значительно более прямолинейным в отношении чувств Facebook в отношении Apple.

Мы все чаще рассматриваем Apple как одного из наших крупнейших конкурентов,

– заявил он во время обсуждения вопроса доходов в этом году.

Но и здесь исполнительный директор Apple не согласен с руководителем Facebook

Я не сосредотачиваюсь на Facebook, – сказал он The Times в апреле 2021 года. – Я считаю, что мы соревнуемся в некоторых вещах. Но нет, если бы меня спросили, кто наши крупнейшие конкуренты, то их бы не включили в этот перечень.