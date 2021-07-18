Facebook опровергает обвинения Джозефа Байдена в "убийстве людей": инфографика

В Facebook отреагировали на обвинения Джозефа Байдена в том, что социальная сеть несет ответственность за нерешительность граждан относительно вакцинации. Руководство компании опубликовало данные, согласно которым пользователи соцсети наоборот начали более позитивно относиться к вакцинации.

В Facebook решили ответить Джо Байдену на утверждение, что социальная сеть несет ответственность за нерешительность относительно вакцин, путем публикации данных проведенного ими опроса. Президент США Джозеф Байден заявил, что платформы вроде Facebook "убивают людей" позволяя распространять дезинформацию о вакцинации против COVID-19.

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Однако в опубликованном вице-президентом Facebook по вопросам добродетели Гаем Розеном отчете, представлен ряд статистических данных, основанных на результатах глобального опроса компании, проводимого с апреля 2020 года, которые опровергают обвинения со стороны президента США.

С апреля 2020 года мы совместно с Университетом Карнеги-Меллона и Университетом Мэриленда проводим глобальный опрос, чтобы собрать информацию о симптомах COVID-19, тестировании, количестве вакцинаций и многое другое. Это самый большой опрос такого рода, в котором приняли участие более 70 миллионов человек, и каждый день в нем принимают участие более 170 тысяч человек из более чем 200 стран и территорий. Среди жителей США, пользующихся Facebook, число тех, кто сомневается в целесообразности вакцинации снизилось на 50%,

– заявил вице-президент Facebook

Также были представлены графические данные, свидетельствующие о том, что уровень восприятия вакцин среди пользователей Facebook в США вырос на 10-15% с января 2021 года: с 70% до 80-85%.

Исследования Facebook опровергают обвинения Джо Байдена / Инфографика Facebook

Не надо перекладывать вину на Facebook за собственные невыполненные обещания

В компании утверждают, что резкие обвинения Джо Байдена, вероятно связанные с тем, что президенту США не удалось сдержать собственное обещание по достижению 70% вакцинации населения США ко Дню Независимости – 4 июля. Ведь по состоянию на 18 июля лишь 56% взрослого населения в США сделали прививки против COVID-19.

Данные свидетельствуют, что 85% пользователей Facebook в США вакцинировались или хотят вакцинироваться против COVID-19. Цель президента Байдена заключалась в том, что 70% американцев должны были привиться до 4 июля. Facebook не является причиной того, что этой цели ему не удалось достичь,

– заявляют в Facebook.

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Действительно ли есть вина Facebook в распространении дезинформации о вакцинах против COVID-19.

На самом деле трудно измерить прямое влияние дезинформации о вакцинах со стороны социальных сетей. В марте 2021 года Центр противодействия цифровой ненависти (CCDH) опубликовал отчет, в котором говорится о том, что большинство антивакцинаторской дезинформации распространяется только двенадцатью аккаунтами. По данным CCDH, эти аккаунты имеют совокупную аудиторию в 59 миллионов человек по всему миру, причем большая часть этой аудитории приходится именно на Facebook.