В Facebook решили ответить Джо Байдену на утверждение, что социальная сеть несет ответственность за нерешительность относительно вакцин, путем публикации данных проведенного ими опроса. Президент США Джозеф Байден заявил , что платформы вроде Facebook "убивают людей" позволяя распространять дезинформацию о вакцинации против COVID-19 .

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Однако в опубликованном вице-президентом Facebook по вопросам добродетели Гаем Розеном отчете , представлен ряд статистических данных, основанных на результатах глобального опроса компании, проводимого с апреля 2020 года, которые опровергают обвинения со стороны президента США.

С апреля 2020 года мы совместно с Университетом Карнеги-Меллона и Университетом Мэриленда проводим глобальный опрос, чтобы собрать информацию о симптомах COVID-19, тестировании, количестве вакцинаций и многое другое. Это самый большой опрос такого рода, в котором приняли участие более 70 миллионов человек, и каждый день в нем принимают участие более 170 тысяч человек из более чем 200 стран и территорий. Среди жителей США, пользующихся Facebook, число тех, кто сомневается в целесообразности вакцинации снизилось на 50%,

– заявил вице-президент Facebook

Также были представлены графические данные, свидетельствующие о том, что уровень восприятия вакцин среди пользователей Facebook в США вырос на 10-15% с января 2021 года: с 70% до 80-85%.

Исследования Facebook опровергают обвинения Джо Байдена / Инфографика Facebook

Не надо перекладывать вину на Facebook за собственные невыполненные обещания

В компании утверждают, что резкие обвинения Джо Байдена, вероятно связанные с тем, что президенту США не удалось сдержать собственное обещание по достижению 70% вакцинации населения США ко Дню Независимости – 4 июля. Ведь по состоянию на 18 июля лишь 56% взрослого населения в США сделали прививки против COVID-19.

Данные свидетельствуют, что 85% пользователей Facebook в США вакцинировались или хотят вакцинироваться против COVID-19. Цель президента Байдена заключалась в том, что 70% американцев должны были привиться до 4 июля. Facebook не является причиной того, что этой цели ему не удалось достичь,

– заявляют в Facebook.

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Действительно ли есть вина Facebook в распространении дезинформации о вакцинах против COVID-19.