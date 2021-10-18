Facebook наймет 10 тысяч работников в ЕС, чтобы создать виртуальный мир

18 октября 2021 , 16:35
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Источник:

Business Insider

Facebook планирует открыть 10 тысяч рабочих мест в странах Европейского Союза в течение следующих пяти лет. Это часть плана генерального директора Марка Цукерберга в создании "метавселенной".

Еще в июле Цукерберг заявил в интервью The Verge, что хочет превратить Facebook в "компанию метавселенной". Теперь же эти планы официально выложили в пресс-релизе компании.

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Что такое метавселенная

В теории это виртуальное пространство, где люди могут получить доступ к Интернету, например, с помощью гарнитур виртуальной реальности или дополненной реальности.

Первый конкретный пример продукта метавселенной Facebook является Horizon Workrooms, платформа виртуальной реальности для встреч команды, запущена в августе.

Почему Facebook выбрал ЕС

Facebook заявил, что рабочие места, которые компания создает в ЕС, будут высококвалифицированными, включая позиции специализированных инженеров. В основном рекрутеры будут ориентироваться на такие страны, как Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Нидерланды и Ирландия.

Эта инвестиция является вотумом доверия к силе европейской технологической индустрии и потенциала европейских технологических талантов,
– говорится в сообщении Facebook.

Интересно! Специалисты Facebook  разрабатывают систему искусственного интеллекта , что постоянно записывает и анализирует видео от первого лица, поступающего с пользовательского устройства. Это поможет пользователям в повседневной жизни – найти ключи или вспомнить, что сказал работник банка.
Автор: Юлія Поскробок