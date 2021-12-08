По данным венчурной компании Atomico, в Европе зарегистрировано 321 компанию-единорога, а 98 из них были запущены в этом году. Также среди европейских стартапов есть 26 декакорнов – тех, чья рыночная капитализация превысила 10 миллиардов долларов.

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Рост европейского рынка стартапов

Общая стоимость европейских технологических компаний на частных и государственных рынках впервые превысила отметку в 3 триллиона долларов.

Нам понадобились десятилетия, чтобы дойти до первого триллиона на европейском рынке. Для следующих двух хватило 3 лет,

– отмечает представитель венчурной компании Atomico Том Вехмайер.

Кроме того, 2021 стал рекордным по количеству выходов европейских стартапов на фондовые биржи через SPAC и IPO. Одним из ключевых факторов стремительного роста рынка, по мнению аналитиков, стало увеличение спроса со стороны крупных международных инвестиционных компаний, в частности Tiger Global и SoftBank.