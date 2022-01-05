Евроконтроль назвал 10 крупнейших авиаперевозчиков 2021 года

Ryanair седьмой год подряд стал крупнейшим авиаперевозчиком Европы. Тем временем Украина заняла четвертое место в рейтинге возобновления авиатрафика.

Такие данные опубликовала международная организация Евроконтроль в своем ежегодном отчете. Отмечается, что Ryanair осуществляла в среднем более 1 300 авиарейсов ежедневно, а Украина снизила показатели падения авиатрафика до 26% в соотношении с докризисным 2019 годом.

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Детали отчета

Пандемия COVID-19 все еще оказывает негативное влияние на доходы европейских авиакомпаний. Летом, в активный сезон путешествий, некоторые из них нарастили доходы, но итоговые годовые показатели все еще остаются ниже, чем в докризисном 2019 году.

10 крупнейших авиаперевозчиков Европы в 2021 году

Место Компания Среднее количество рейсов ежедневно Разница по сравнению с 2019 годом 1. Ryanair 1321 - 43% 2. Turkish Airlines 938 - 30% 3. Air France 648 - 46% 4. Lufthansa 617 - 59% 5. EasyJet 607 - 64% 6. KLM 502 - 41% 7. Wizz Air 391 - 34% 8. Pegasus Airlines 367 - 22% 9. SAS Scandinavian Airlines 318 - 61% 10. Vueling 306 - 49%

По итогам 2021 года, крупнейшим авиаперевозчиком Европы остается Ryanair, а Украина попала в список 5 стран с лучшими показателями возобновления авиатрафика.

Топ-5 стран по возобновлению авиатрафика в 2021 году

Место Страна Разница в количестве перелетов против 2019 года 1. Албания - 8% 2. Босния и Герцеговина - 20% 3. Армения - 22% 4. Украина - 26% 5. Греция - 27%

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