Такие данные опубликовала международная организация Евроконтроль в своем ежегодном отчете. Отмечается, что Ryanair осуществляла в среднем более 1 300 авиарейсов ежедневно, а Украина снизила показатели падения авиатрафика до 26% в соотношении с докризисным 2019 годом.
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Детали отчета
Пандемия COVID-19 все еще оказывает негативное влияние на доходы европейских авиакомпаний. Летом, в активный сезон путешествий, некоторые из них нарастили доходы, но итоговые годовые показатели все еще остаются ниже, чем в докризисном 2019 году.
10 крупнейших авиаперевозчиков Европы в 2021 году
|Место
|Компания
|Среднее количество рейсов ежедневно
|Разница по сравнению с 2019 годом
|1.
|Ryanair
|1321
|- 43%
|2.
|Turkish Airlines
|938
|- 30%
|3.
|Air France
|648
|- 46%
|4.
|Lufthansa
|617
|- 59%
|5.
|EasyJet
|607
|- 64%
|6.
|KLM
|502
|- 41%
|7.
|Wizz Air
|391
|- 34%
|8.
|Pegasus Airlines
|367
|- 22%
|9.
|SAS Scandinavian Airlines
|318
|- 61%
|10.
|Vueling
|306
|- 49%
По итогам 2021 года, крупнейшим авиаперевозчиком Европы остается Ryanair, а Украина попала в список 5 стран с лучшими показателями возобновления авиатрафика.
Топ-5 стран по возобновлению авиатрафика в 2021 году
|Место
|Страна
|Разница в количестве перелетов против 2019 года
|1.
|Албания
|- 8%
|2.
|Босния и Герцеговина
|- 20%
|3.
|Армения
|- 22%
|4.
|Украина
|- 26%
|5.
|Греция
|- 27%
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