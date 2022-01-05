Такие данные опубликовала международная организация Евроконтроль в своем ежегодном отчете. Отмечается, что Ryanair осуществляла в среднем более 1 300 авиарейсов ежедневно, а Украина снизила показатели падения авиатрафика до 26% в соотношении с докризисным 2019 годом.

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Детали отчета

Пандемия COVID-19 все еще оказывает негативное влияние на доходы европейских авиакомпаний. Летом, в активный сезон путешествий, некоторые из них нарастили доходы, но итоговые годовые показатели все еще остаются ниже, чем в докризисном 2019 году.

10 крупнейших авиаперевозчиков Европы в 2021 году

Место Компания Среднее количество рейсов ежедневно Разница по сравнению с 2019 годом
1. Ryanair 1321 - 43%
2. Turkish Airlines 938 - 30%
3. Air France 648 - 46%
4. Lufthansa 617 - 59%
5. EasyJet 607 - 64%
6. KLM 502 - 41%
7. Wizz Air 391 - 34%
8. Pegasus Airlines 367 - 22%
9. SAS Scandinavian Airlines 318 - 61%
10. Vueling 306 - 49%

По итогам 2021 года, крупнейшим авиаперевозчиком Европы остается Ryanair, а Украина попала в список 5 стран с лучшими показателями возобновления авиатрафика.

Топ-5 стран по возобновлению авиатрафика в 2021 году

Место Страна Разница в количестве перелетов против 2019 года
1. Албания - 8%
2. Босния и Герцеговина - 20%
3. Армения - 22%
4. Украина - 26%
5. Греция - 27%

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