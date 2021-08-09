Есть риски для экономики Украины, – банки просят свернуть программу кредитования "5-7-9%"

Форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающих в Украине, направил письмо в Национальный банк и Министерство финансов. Банкиры просят "ограничить реализацию программы" Доступные кредиты 5-7-9%".

Суть программы "Доступные кредиты под 5-7-9%" заключается в том, что предприниматель может обратиться в банк и получить кредит под рыночные проценты, однако часть процентной ставки банка компенсировать государство. Предпринимателю обслуживание займа стоит не более 9% в год.

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Бюджетные средства используются не по назначению

Представители банковской сферы утверждают, что средства налогоплательщиков направленные на льготные кредиты расходуются не по назначению, а выигрывают от них устойчивые и вполне платежеспособные предприятия.

В письме НБУ председатель правления "Райффайзен Банка" Александр Писарук от имени всех членов Форума заявляет, что пока бюджетные средства расходуются преимущественно не на поддержку бизнеса, пострадавшего от карантина и не на финансирование инвестиционных проектов или создание новых рабочих мест, а на пополнение оборотных средств платежеспособного бизнеса.

Поэтому частные банки с иностранным капиталом просят правительство и НБУ начать сворачивание антикризисных программ до конца 2021 года.

Банковское деловое сообщество считает целесообразным перейти к постепенному ограничению реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%", начиная с четвертого квартала 2021 года, и дальнейшего ее прекращения или существенной трансформации с целью повышения эффективности использования бюджетных средств,

– отмечается в письме.

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Государству может не хватить средств для компенсаций процентов банкам

В указанном выше письме банкиров отмечается, что программа содержит ряд рисков для заемщиков и экономики Украины. В частности, заемщики, которые берут антикризисные кредиты под 0%, рискуют, что в какой-то момент государству не хватит средств для выплаты компенсаций.

Правительство понимает, что льготные кредиты преимущественно получают платежеспособные бизнесы, однако не спешит отказываться от программы.

Программу кредитов "5-7-9%" будут пересматривать в 2022 году

В ответе на запрос издания "Экономическая правда", Министерство финансов сообщило, что антикризисный компонент программы будет действовать временно – до конца карантина и в течение 90 дней после его завершения.

Министр финансов Украины Сергей Марченко / Фото Министерство финансов Украины

Однако там не уточнили, когда правительство планирует завершить карантин. Даже существенное падение показателей распространения коронавируса летом 2021 года, рост деловой активности и расходов украинцев не стали достаточными причинами для отмены антикризисной поддержки бизнеса.

Мы не можем установить ограничения, чтобы кредиты не выдавались определенной области, это неправильно. К тому же многие аграрии в 2020 году пострадали от засухи, их также важно поддерживать. На мой взгляд, необходимо собрать информацию и усовершенствовать требования к участникам,

– сказал министр финансов Сергей Марченко.

Хотя еще в марте 2021 года Марченко признавал: программа нуждается в серьезной доработке, поскольку бюджетные средства попадают не тем, кому они нужны больше всего.

Сообщается, что Минфин планирует пересматривать программу "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2022 году. В частности, правительство может отказаться от кредитования предприятий, которые направляют деньги на текущую деятельность.