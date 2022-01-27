Кроме того, производитель электромобилей достиг нормы операционной прибыли в 14,7% , что является самым высоким показателем среди массовых автопроизводителей. Всего в 2021 году Tesla выпустила на мировой рынок 936 222 электромобиля .

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Показатели Tesla за 2021 год

В четвертом квартале Tesla получила операционную прибыль в размере 2,6 миллиарда долларов, а чистый доход за весь финансовый год составил 5,5 миллиарда долларов . Это обеспечило компанию свободными средствами в размере 5 миллиардов долларов на конец отчетного периода.

С учетом затрат на строительство новых предприятий и расширение существующих (6,5 миллиарда долларов), такие результаты свидетельствуют о высокой доходности бизнеса. Практически в четвертом квартале его маржинальность выросла до 30,6% .

Непосредственно выручка от реализации электромобилей в четвертом квартале выросла на 71% в годовом сравнении – до 15,97 миллиарда долларов , а общая выручка компании достигла 17,7 миллиарда.

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Объемы производства

В четвертом квартале объемы производства Model S и Model X сократились на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (до 13 109 единиц), а вот объемы Model 3 и Model Y увеличились на 79% – до 292 731 единицы.

К слову, технически Tesla сейчас способна производить до 1,22 миллиона электромобилей в год, однако прогресс в этом направлении будет значительно зависеть от доступности на рынке полупроводников.

Добавим, что отказ от выпуска на рынок новых моделей в этом году не помешал руководству компании заложить в прогноз увеличение объемов выпуска авто более чем на 50% , почти до 1,4 миллиона электромобилей. Илон Маск при этом подчеркнул, что такой ​​цели Tesla смогла бы достичь даже благодаря расширению производства на уже действующих заводах в Калифорнии и Шанхае.