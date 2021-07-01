Если Starlink не обанкротится, это будет прекрасно, — Илон Маск о будущем своего проекта

Созвездие интернет-спутников Starlink, созданное Илоном Маском, нуждается в финансировании в размере до 30 миллиардов доларов, чтобы не обанкротиться и выжить. Такое заявление сделал миллиардер во вторник 29 июня во время технологической конференции Mobile World Congress в Барселоне.

Выступая по видеосвязи, генеральный директор SpaceX сказал, что прогнозы расходов на Starlink оцениваются от 20 до 30 миллиардов долларов.

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На той же конференции Маск заявил, что компания теряет деньги на своих терминалах Starlink, которые позволяют пользователям получать широкополосную связь, передаваемую спутниками, находящимися на орбите.

Почему Starlink может обанкротиться

По словам Маска, производство терминалов обходится в 1000 долларов, а компания продает их по 500 долларов – плюс ежемесячная подписка за 99 долларов. По его словам, вскоре компания выпустит новую модель терминала, которая будет дешевле в производстве.

Маск также сообщил, что Starlink заключил партнерские соглашения с двумя "большими телекоммуникационными компаниями страны", но не раскрыл их названия.

На прошлой неделе Маск написал в Твиттере, что в уже Starlink 69420 активных пользователей.

Если нам удастся не обанкротиться, это будет замечательно, и мы сможем двигаться дальше,

– сказал Маск, комментируя перспективы проекта Starlink.

Смотрите выступление Илона Маска на конференции в Барселоне:

В прошлом Маск говорил, что избежать банкротства – самая большая проблема, с которой сталкивается любая спутниковая компания, занимающаяся высокоскоростным интернетом.

Что такое проект Starlink

Starlink является частью компании Илона Маска по исследованияю космоса SpaceX. Ее цель – обеспечить высокоскоростной широкополосный доступ в отдаленных районах мира с помощью флотилии спутников. По состоянию на май 2021 на орбите находилось почти 1500 спутников, согласно данным Space News. Илон Маск подчеркивал, что хочет запустить в целом 42 000 спутников.

Президент SpaceX Гвенн Шотуелл заявила ранее в этом месяце, что Starlink сможет обеспечить глобальное покрытие в сентябре 2021 года – хотя Илон Маск сказал во время конференции во вторник, что это может быть достигнуто на месяц раньше, в августе.