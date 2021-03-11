Некоторые компании зарабатывают огромные деньги – больше, чем это делают целые страны. Какое место в мировом рейтинге заняли бы компании, если бы были странами, читайте на Бизнес 24.

Apple дороже 96% стран мира

Гигантский собственный капитал Apple превышает ВВП таких стран, как Италия, Бразилия, Канада и Россия. На самом деле в мире есть всего семь стран с более высоким ВВП, чем Apple, который стоит 2,2 триллиона долларов.

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Apple заняла бы 8 место самой богатой страны в мире, но, чтобы догнать Францию, ​​пришлось бы увеличить свой капитал до 2,72 триллиона долларов.



За которые страны дороже Apple / Инфографика mackeeper

Microsoft почти как Канада

Рыночная капитализация Microsoft в 1,8 триллиона долларов делает ее третьей самой богатой компанией мира (после Apple и Saudi Aramco, нефтегазовой компании). Поэтому компания стоит почти как ВВП Канады и больше, чем экономики таких стран как Австралия, Испания и Индонезия.

На самом деле и Apple, и Microsoft имеют больший рыночный капитал, чем вся Центральная Европа и страны Прибалтики вместе.

Если бы Microsoft была страной / Инфографика mackeeper

Amazon обошел 92% стран мира

Интернет-ритейлер Amazon, несомненно, является одним из крупнейших технологических гигантов во всем мире. Пандемия только увеличила продажи компании. Рыночная капитализация в 1,6 триллиона долларов делает компанию богаче, чем 92% стран мира.

А как бы жилось в стране Амазон? Однозначно богато – ведь, если распределить капитал компании на каждого работника, то получится более 350 000 долларов. А это в разы больше, чем в любой стране.

Если бы Amazon была страной / Инфографика mackeeper

Facebook дороже более 150 стран мира

Несмотря на то, что Facebook не входит в десятку самых дорогих компаний по рыночной капитализации в 763 миллиарда долларов, он все еще дороже большинства стран мира.

Если бы Facebook был страной, он был бы богаче, чем Швейцария, Швеция и ОАЭ вместе взятые. Гигант социальных медиа, который также владеет Instagram и Whatsapp, считался бы 26 самой богатой страной в мире.



Если бы Facebook был страной / Инфографика mackeeper