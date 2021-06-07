eSIM: без “симки”, но на связи

Прогресс в области коммуникаций набирает обороты. SIM-карты – привычные для нас модули идентификации абонентов, благодаря которым телефоны узнают какую сеть использовать и как к ней подключиться, – скоро станут архаизмом. На смену им в процессе эволюции технологий от физического мира к электронному пришли чипы – eSIM.
До недавнего времени SIM-карта представляла собой физический модуль, который вставляли в слот телефоне. То есть, если надо было изменить информацию об абоненте, который пользуется телефоном, вы просто вынимали карточку и вставляли другую. На ней обычно сохранялась также информация, что делала этот телефон "вашим": контакты, вызовы и тому подобное. Кстати, первая "симка" появилась в 1991 году и была размером в нынешнюю банковскую карточку. Только через пять лет появилась в три раза меньше – mini-SIM. Со временем габариты SIM-карт уменьшались, а функционал рос.
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Технологии постоянно предлагают нам что-то новенькое и интересное – в соответствии с потребностями потребителей.
- Электронную почту (не говоря уже о бумажных письмах!) постепенно вытесняют мессенджеры.
- На деловые встречи уже нет необходимости ездить – все вопросы с контрагентами можно выяснять во время видеоконференций в Teams.
- Документооборот все больше становится электронным.
Все коммуникации – на расстоянии клика.
Эволюционировали и SIM-карты. Постепенно уменьшился их размер: Micro → Mini → Nano. Появилась возможность использовать в телефоне сразу две карточки. И вот пришло время SIM-карте превратиться из отдельного физического элемента на универсальный интегральный, то есть встроенный в электронное устройство.
Для мира бизнеса, который мгновенно осваивает новинки технологического прогресса, выгода от eSIM – очевидна.
Как работает eSIM
Первую букву в аббревиатуре "eSIM" иногда ошибочно расшифровывают как "электронная". Между тем за "e" скрывается слово embedded, что означает "встроенная". Итак, eSIM-карта – это не виртуальный девайс, а интегрированный в материнскую плату смартфона, планшета, смарт-часов или другого устройства чип размером 5 × 5 миллиметров, который сохраняет данные и выполняет функции SIM-карты.
Сегодня оператор мобильной связи передает клиенту не физическую SIM-карту, а набор зашифрованных цифровых данных, которые смартфон записывает на eSIM. Чаще всего информация зашифровывается в виде QR-кода со ссылкой на загрузку абонентского профиля. На eSIM можно установить один или несколько профилей от одного или разных операторов, а также параллельно пользоваться обычной SIM-картой. Однако стоит помнить, что активным при этом может быть только один оператор (номер), а другие – вне зоны. Какой именно будет активным – решает пользователь.
Какая выгода от eSIM
Новая технология уверенно завоевывает рынок. Ведь даже для консервативных пользователей, которые обычно долго взвешивают все "за" и "против" каждой инновации, преимущества eSIM – неоспоримы.
1. Больше надежности и комфорта
Благодаря eSIM вы получаете ряд серьезных преимуществ:
- Встроенную карточку невозможно потерять или повредить.
- Встроенная карта более защищена от хакерских атак.
- Можно "переключаться" на более выгодного оператора в случае регулярных поездок за границу.
- Данные eSIM хранятся в "облаке" и загружаются на каждое новое устройство.
- Одновременно с eSIM можно использовать и обычную SIM-карту.
Кроме существенных функциональных преимуществ, чип имеет еще один важнейший плюс – экологичность. С распространением eSIM сократится потребность в утилизации пластика, из которого изготавливают физические SIM-карты.
eSIM в один миг / Фото Киевстар
2. eSIM для бизнеса
Киевстар запустил услугу eSIM для контрактных абонентов и бизнес-клиентов. Чтобы начать пользоваться, вам ничего не придется менять в своей абонентской жизни.
Контрактные абоненты могут перейти на eSIM, воспользовавшись веб версией Мой Киевстар. Там они могут также отдаленно перевести eSIM на другое устройство. Если же к услуге нужно подключить новый номер, то для этого нужно обратиться с паспортом в ближайший магазин «Киевстар».
Клиентам Киевстар, которые давно оценили преимущества бизнес-тарифов, услугу eSIM подключат в ближайшем фирменном магазине оператора или после обращения к персональному менеджеру. При себе нужно иметь SIM-карту, которой пользуетесь сейчас.
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3. Услуга абсолютно бесплатная
Переход на eSIM не будет стоить вам ни одной гривны. Для существующих и новых клиентов Киевстар подключения услуги – бесплатное. Единственное, что вам понадобится, – это смартфон с возможностью подключения этого сервиса.
Проверить, поддерживает ли ваш гаджет технологию eSIM, вы можете по ссылке – список устройств в разделе часто задаваемых вопросов.
За eSIM – будущее
Технологию многократных SIM-карт сегодня активно продвигают компании Apple и Samsung. Эти технологические гиганты встраивают чипы не только в смартфоны, но и в смарт-часы и планшеты. Присоединились к новому тренду также Google, Huawei и Motorola.
Со временем производители мобильных устройств могут вообще отказаться от слотов для SIM-карт. Ведь благодаря eSIM абонентские данные будут в большей безопасности, гаджеты станут еще более компактными, и окружающая среда будет меньше замусориваться пластиковыми отходами.
Больше информации об услуге eSIM и смартфонах, которые подходят для ее подключения, вы можете получить по ссылке или позвонив в контактный центр Киевстар по номеру 0800 300 466.