eSIM: без “симки”, но на связи

Прогресс в области коммуникаций набирает обороты. SIM-карты – привычные для нас модули идентификации абонентов, благодаря которым телефоны узнают какую сеть использовать и как к ней подключиться, – скоро станут архаизмом. На смену им в процессе эволюции технологий от физического мира к электронному пришли чипы – eSIM.

До недавнего времени SIM-карта представляла собой физический модуль, который вставляли в слот телефоне. То есть, если надо было изменить информацию об абоненте, который пользуется телефоном, вы просто вынимали карточку и вставляли другую. На ней обычно сохранялась также информация, что делала этот телефон "вашим": контакты, вызовы и тому подобное. Кстати, первая "симка" появилась в 1991 году и была размером в нынешнюю банковскую карточку. Только через пять лет появилась в три раза меньше – mini-SIM. Со временем габариты SIM-карт уменьшались, а функционал рос.

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Технологии постоянно предлагают нам что-то новенькое и интересное – в соответствии с потребностями потребителей.

Электронную почту (не говоря уже о бумажных письмах!) постепенно вытесняют мессенджеры.

На деловые встречи уже нет необходимости ездить – все вопросы с контрагентами можно выяснять во время видеоконференций в Teams.

Документооборот все больше становится электронным.

Все коммуникации – на расстоянии клика.

Эволюционировали и SIM-карты. Постепенно уменьшился их размер: Micro → Mini → Nano. Появилась возможность использовать в телефоне сразу две карточки. И вот пришло время SIM-карте превратиться из отдельного физического элемента на универсальный интегральный, то есть встроенный в электронное устройство.

Для мира бизнеса, который мгновенно осваивает новинки технологического прогресса, выгода от eSIM – очевидна.

Как работает eSIM

Первую букву в аббревиатуре "eSIM" иногда ошибочно расшифровывают как "электронная". Между тем за "e" скрывается слово embedded, что означает "встроенная". Итак, eSIM-карта – это не виртуальный девайс, а интегрированный в материнскую плату смартфона, планшета, смарт-часов или другого устройства чип размером 5 × 5 миллиметров, который сохраняет данные и выполняет функции SIM-карты.

Эволюция SIM-карт / Фото Techygizmo

Сегодня оператор мобильной связи передает клиенту не физическую SIM-карту, а набор зашифрованных цифровых данных, которые смартфон записывает на eSIM. Чаще всего информация зашифровывается в виде QR-кода со ссылкой на загрузку абонентского профиля. На eSIM можно установить один или несколько профилей от одного или разных операторов, а также параллельно пользоваться обычной SIM-картой. Однако стоит помнить, что активным при этом может быть только один оператор (номер), а другие – вне зоны. Какой именно будет активным – решает пользователь.

Какая выгода от eSIM

Новая технология уверенно завоевывает рынок. Ведь даже для консервативных пользователей, которые обычно долго взвешивают все "за" и "против" каждой инновации, преимущества eSIM – неоспоримы.

1. Больше надежности и комфорта

Благодаря eSIM вы получаете ряд серьезных преимуществ:

Встроенную карточку невозможно потерять или повредить.

Встроенная карта более защищена от хакерских атак.

Можно "переключаться" на более выгодного оператора в случае регулярных поездок за границу.

Данные eSIM хранятся в "облаке" и загружаются на каждое новое устройство.

Одновременно с eSIM можно использовать и обычную SIM-карту.

Кроме существенных функциональных преимуществ, чип имеет еще один важнейший плюс – экологичность. С распространением eSIM сократится потребность в утилизации пластика, из которого изготавливают физические SIM-карты.



eSIM в один миг / Фото Киевстар