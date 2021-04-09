Вторая компания в США может стоить 2 триллиона долларов: кто повторит рекорд Apple
Компания Microsoft движется в направлении 2 триллионов долларов рыночной капитализации. Это будет только вторая американская компания после Apple, которая пересечет этот порог.
Источник:Business Insider
Цена акций Microsoft 8 апреля поднялась на 1%, увеличив рыночную капитализацию до рекордно высокого уровня – 1,9 триллиона долларов. Если акции вырастут еще на 5%, Microsoft присоединится к Apple и станет участником эксклюзивного клуба на 2 триллиона долларов.
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Как растет компания Microsoft
- В этом году ее акции выросли примерно на 17%.
- В 2020 году, когда произошел бум на фондовых рынках, акции компании подскочили на 60%.
- А с момента, как Сатья Наделла заменил Стива Балмера в должности генерального директора компании в 2014 году, акции выросли в 5 раз.
Самые дорогие компании США
Несмотря на недавние достижения, Microsoft пока не претендует на роль самой дорогой компании США.
- На первом месте Apple, рыночная капитализация которой составляет 2,2 триллиона долларов. А в январе она ненадолго превысила 2,4 триллиона долларов.
- Соответственно на втором месте компания Microsoft.
- Amazon и Alphabet, которые могут похвастаться рыночными капиталами около 1,7 триллиона и 1,5 триллиона долларов соответственно, также претендуют в будущем присоединиться к клубу.
Интересно, что самой дорогой компанией мира является Saudi Aramco – нефтяная компания Саудовской Аравии. Ее рыночная капитализация составляет 7,12 триллиона долларов, по данным Finance! Yahoo.
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