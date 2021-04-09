Компания Microsoft движется в направлении 2 триллионов долларов рыночной капитализации. Это будет только вторая американская компания после Apple, которая пересечет этот порог.

Цена акций Microsoft 8 апреля поднялась на 1%, увеличив рыночную капитализацию до рекордно высокого уровня – 1,9 триллиона долларов. Если акции вырастут еще на 5%, Microsoft присоединится к Apple и станет участником эксклюзивного клуба на 2 триллиона долларов.

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Как растет компания Microsoft

В этом году ее акции выросли примерно на 17%.

В 2020 году, когда произошел бум на фондовых рынках, акции компании подскочили на 60% .

А с момента, как Сатья Наделла заменил Стива Балмера в должности генерального директора компании в 2014 году, акции выросли в 5 раз .

Самые дорогие компании США

Несмотря на недавние достижения, Microsoft пока не претендует на роль самой дорогой компании США.

На первом месте Apple , рыночная капитализация которой составляет 2,2 триллиона долларов. А в январе она ненадолго превысила 2,4 триллиона долларов.

Соответственно на втором месте компания Microsoft .

Amazon и Alphabet , которые могут похвастаться рыночными капиталами около 1,7 триллиона и 1,5 триллиона долларов соответственно, также претендуют в будущем присоединиться к клубу.

Интересно, что самой дорогой компанией мира является Saudi Aramco – нефтяная компания Саудовской Аравии. Ее рыночная капитализация составляет 7,12 триллиона долларов, по данным Finance! Yahoo .

Microsoft, основанная Биллом Гейтсом и Полом Алленом в 1975 году, стала одной из крупнейших компаний в мире. Среди ключевых продуктов – операционная система Windows, набор программ Office, служба облачных вычислений Azure, планшеты Surface и игровые консоли Xbox. Также компания покупала другие сервисы и компании, в частности Skype, Minecraft Mojang и LinkedIn.