Еще одна компания планирует отправлять невакцинированных сотрудников в неоплачиваемые отпуска

Компания Intel будет отправлять в неоплачиваемые отпуска сотрудников, не вакцинировавшихся против COVID-19. Временно отстранять от работы их начнут в апреле 2022 года.

Исключениями станут непривитые, которые подтвердят медицинские противопоказания или религиозные убеждения относительно вакцинации. В таких случаях работники будут вынуждены направить соответствующий запрос руководству до 15 марта.

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Неоплачиваемые отпуска для невакцинированных

Все сотрудники Intel, не подтвердившие медицинские противопоказания или религиозные убеждения, позволяющие отказаться от прививки, уйдут в неоплачиваемые отпуска с 4 апреля. При этом минимальный срок отстранения от работы составит 3 месяца.

Указывается, что крайняя дата начала прохождения полного курса вакцинации сотрудниками установлена ​​руководством Intel на 4 января 2022 года. Напомним, что ранее о подобной стратегии заявила компания Google. Однако, в отличие от нее, Intel не планирует полностью увольнять невакцинированных сотрудников.

О стратегии компании в отношении невакцинированных сотрудников сообщила кадровый директор Intel Кристи Памбианчи. В электронном письме, отправленном работникам, компания ссылается на указ правительства США. Он обязывает предприятия со штатами более 100 работников полностью вакцинировать команды.

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