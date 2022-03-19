В Baker Hughes отметили, что постоянно следили за ситуацией в Украине и приняли решение в начале этой недели.

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Кризис в Украине вызывает серьезное беспокойство, и мы решительно поддерживаем дипломатическое решение. Мы осуждаем насилие, и наши сердца говорят людям и семьям пострадавших,

– сказал Лоренцо Симонелли, генеральный директор Baker Hughes.

Baker Hughes является нефтесервисной компанией, которая предлагает различные решения: бурение скважин, их ремонт, исследования, строительство инфраструктуры, обслуживание нефтепромыслового оборудования и тому подобное.

Большая четверка

К сожалению, остановка инвестиций – не является полноценным выходом компании с рынка агрессора. Другой нефтесервисный гигант Schlumberger тоже лишь прекратил инвестиции в страну-агрессор. А Halliburton полностью прекратил свою деятельность в России. Ни одного шага пока не сделала компания Weatherford International.

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