Еще один конкурент Tesla: производитель электромобилей Polestar планирует выход на биржу

Шведский производитель электромобилей Polestar планирует выйти на биржу через слияние с компанией Gores Guggheim. Стартапом поровну владеют компании-автопроизводители Volvo и Geely.

Стартап планируют оценить примерно в 20 миллиардов долларов. Конечные условия договора о слиянии двух компаний пока не обнародовали.

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Что известно об автопроизводителе Polestar

Polestar основали еще в 1996 году как обычную гоночную команду. В 2015 бренд выкупила Volvo, заявив в 2017 году, что с того времени там начали заниматься производством высококачественных электромобилей.

Главный офис компании расположен в шведском городе Гетеборг, а их автомобили являются прямыми конкурентами Tesla и Lucid Motors, в частности электрический внедорожник Polestar 3, который планируют выпустить уже в следующем году.

В марте этого года компания начала производство автомобиля Polestar 2 на заводе Geely в китайском городе Луцяо. Polestar 3 планируют производить на заводе Volvo в Риджвилле, штат Южная Каролина, чтобы уменьшить стоимость авто путем снижения затрат на экспорт.

Шведские электромобили Polestar / Фото Polestar