Еще один IT-гигант SAP остановил бизнес в России

Немецкий IT-гигант SAP заявил, что останавливает бизнес-деятельность в России из-за санкций. Также IT-компания приостанавливает все продажи услуг и продуктов SAP в России.

SAP остановил бизнес в России

"Как и весь остальной мир, мы с ужасом наблюдаем за войной в Украине и самым решительным образом осуждаем вторжение. Такой бесчеловечный и неоправданный поступок является посягательством на демократию и человечность. Его последствия затрагивают всех нас", – заявил генеральный директор SAP SE Кристиан Кляйн.

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SAP выделил гуманитарную помощь Украине

Также IT-компания выделила первоначальный 1 миллион евро на гуманитарную помощь народу Украины и работает с национальными организациями Красного Креста, Агентством ООН по делам беженцев и другими организациями, предлагая свои технологии для поддержания их усилий.

В SAP заметили, что их программные решения могут помочь организациям регистрировать беженцев, координировать работу волонтеров и закупать Гуманитарные товары.

Кроме того, мы работаем с Qualtrics, чтобы дать возможность организациям и региональным органам власти подбирать жилье для нуждающихся… Мы также предложили переоборудовать наши офисные помещения по всей Европе в складские помещения и жилье для беженцев,

– рассказали в SAP.

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