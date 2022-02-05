По словам городского головы, в настоящее время город еще не принял окончательного решения по этому вопросу. Более того, местным властям даже не подавали никаких официальных запросов на проведение таких работ.
Подробнее В Нидерландах частично демонтируют мост, чтобы под ним смогла проплыть суперяхта Джеффа Безоса
Даст ли город разрешение на временный демонтаж исторической памятки
Мэр Роттердама отметил, что город должен разобраться с конкретными фактами, в том числе относительно возможного повреждения исторического моста в случае демонтажа и гарантии покрытия расходов на проведение таких работ со стороны инициаторов.
Вопрос в том, не нанесет ли это (временный демонтаж моста – ред. 24 канал) экономический, технический и морской ущерб нашему городу. Также хотелось бы знать, как будут покрываться расходы. Только после этого мы сможем объявить окончательное решение,
– заявил мэр Роттердама.
Скандальный демонтаж исторического моста в Нидерландах ради яхты Джеффа Безоса: коротко
- Американский миллиардер Джефф Безос заказал строительство трехмачтовой суперяхты у нидерландской компании Oceana за 430 миллионов евро.
- Яхта оказалась слишком высокой, чтобы пройти мост De Haf и выйти в открытый океан.
- Исторический мост решили временно разобрать для яхты Безоса летом 2022 года. Такая новость вызвала возмущение местных жителей и политиков.