По словам городского головы, в настоящее время город еще не принял окончательного решения по этому вопросу. Более того, местным властям даже не подавали никаких официальных запросов на проведение таких работ.

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Даст ли город разрешение на временный демонтаж исторической памятки

Мэр Роттердама отметил, что город должен разобраться с конкретными фактами, в том числе относительно возможного повреждения исторического моста в случае демонтажа и гарантии покрытия расходов на проведение таких работ со стороны инициаторов.

Вопрос в том, не нанесет ли это (временный демонтаж моста – ред. 24 канал) экономический, технический и морской ущерб нашему городу. Также хотелось бы знать, как будут покрываться расходы. Только после этого мы сможем объявить окончательное решение,

– заявил мэр Роттердама.

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