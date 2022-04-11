Ericsson приостанавливает бизнес в России на неопределенный срок

Шведская технологическая компания Ericsson, производящая телекоммуникационное оборудование, решила приостановить свою деятельность в стране-агрессоре.

В конце февраля, когда началась война в Украине, Ericsson приостановил все поставки клиентам в России. Теперь же санкции заставили компанию прекратить деятельность окончательно.

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В свете последних событий и санкций Европейского Союза компания теперь приостановит свою деятельность с клиентами в России на неопределенный срок,

– говорится в заявлении.

Компания переживает за россиян

В компании добавили, что для них приоритетом является безопасность и благополучие сотрудников Ericsson в России. Поэтому россиян отправили в оплачиваемый отпуск. В то же время речь не идет о войне в Украине и осуждении агрессии России. Компания лишь указала, что приняла решение "в свете последних событий".

Отметим, что бизнес на крови прекратили более 600 мировых брендов. Некоторые сделали это сразу, осуждая российскую агрессию, некоторые испугались репутационных потерь из-за общественного давления, а некоторые выходят не из-за собственного решения, а из-за санкций. Однако важно, что они все-таки выходят и больше не финансируют военную машину России своими налогами.

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