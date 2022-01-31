Елизавета II запустила собственный бренд соусов: как выглядит и сколько стоит королевский кетчуп

Королева Великобритании Елизавета II запустила собственный бренд соусов. Для производства используют продукты, выращенные на территории королевского поместья Сандрингем на западе графства Норфолк.

В линейку под одноименным брендом Sandringham в настоящее время входят кетчуп и "коричневый соус" для стейков. Продукция стоит соответствующих "королевских" денег – около 9 долларов за 300 миллилитров.

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Предпринимательство британской королевы

Кетчуп, рекламируемый как "идеальный для завтрака", приправленный финиками, яблочным соком и специями, а соус для стейков "наполнен уксусом и специями".

Как выглядят "королевские" соусы / Фото BAV Media

Хотя запуск продукта от 95-летней монархини может казаться странным, говорят, что королева обожает есть гамбургеры, поэтому придворная кухня, вероятно, всегда была богата необходимыми ингредиентами и добавками.

Елизавета II и бизнес в области гастрономии

Это не первый бизнес-проект британской королевы в области производства пищи и напитков:

Букингемский дворец выпускает свой джин , множество ингредиентов которого производятся прямо на заднем дворе лондонского поместья монархини.

, множество ингредиентов которого производятся прямо на заднем дворе лондонского поместья монархини. В 2021 году Елизавета II одобрила продажу пива, сваренного из ингредиентов, выращенных в Сандрингеме. Напитки также имеют два вида – традиционный английский "битер" и более крепкий Golden IPA.

Поместье Елизаветы II в Сандрингеме / Фото Cap.Co