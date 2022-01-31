В линейку под одноименным брендом Sandringham в настоящее время входят кетчуп и "коричневый соус" для стейков. Продукция стоит соответствующих "королевских" денег – около 9 долларов за 300 миллилитров.
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Предпринимательство британской королевы
Кетчуп, рекламируемый как "идеальный для завтрака", приправленный финиками, яблочным соком и специями, а соус для стейков "наполнен уксусом и специями".
Как выглядят "королевские" соусы / Фото BAV Media
Хотя запуск продукта от 95-летней монархини может казаться странным, говорят, что королева обожает есть гамбургеры, поэтому придворная кухня, вероятно, всегда была богата необходимыми ингредиентами и добавками.
Елизавета II и бизнес в области гастрономии
Это не первый бизнес-проект британской королевы в области производства пищи и напитков:
- Букингемский дворец выпускает свой джин, множество ингредиентов которого производятся прямо на заднем дворе лондонского поместья монархини.
- В 2021 году Елизавета II одобрила продажу пива, сваренного из ингредиентов, выращенных в Сандрингеме. Напитки также имеют два вида – традиционный английский "битер" и более крепкий Golden IPA.
Поместье Елизаветы II в Сандрингеме / Фото Cap.Co