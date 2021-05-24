Соучредитель YouTube инвестировал в приложение Uptime 3 миллиона долларов: кто присоединился

Бывший исполнительный директор YouTube Чад Херли профинансировал мобильное приложение Uptime, которое специализируется на короткоформатних учебных видео. Говорится о 3 миллионах долларов.
Общая сумма финансирования, которую привлек стартап – 19 миллионов долларов. Кроме Чада Херли присоединились и другие известные инвосторы.
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"Я внимательно наблюдал за командой Uptime, и понятно, что они побеждают благодаря инновационному формату обучения и сочетанию усовершенствованного обучения человека", – сказал Херли.
Потребительские технологические продукты больше не касаются только привлечения пользователей, они должны предлагать ценность, и это программа, которую я хочу поддержать,
– подчеркнул он.
Кто еще профинансировал стартап:
- Худа Каттан, основательница бренда красоты Huda Beauty;
- голливудский менеджер по талантах Марк Гиллеспи.
Соучредители Uptime Джейми True, Патрик Уокер и Джек Бекхор / Фото Uptime