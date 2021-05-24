Соучредитель YouTube инвестировал в приложение Uptime 3 миллиона долларов: кто присоединился

24 мая 2021 , 12:06
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Источник:

Business Insider

Бывший исполнительный директор YouTube Чад Херли профинансировал мобильное приложение Uptime, которое специализируется на короткоформатних учебных видео. Говорится о 3 миллионах долларов.

Общая сумма финансирования, которую привлек стартап – 19 миллионов долларов. Кроме Чада Херли присоединились и другие известные инвосторы.

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"Я внимательно наблюдал за командой Uptime, и понятно, что они побеждают благодаря инновационному формату обучения и сочетанию усовершенствованного обучения человека", – сказал Херли.

Потребительские технологические продукты больше не касаются только привлечения пользователей, они должны предлагать ценность, и это программа, которую я хочу поддержать,
– подчеркнул он.

Кто еще профинансировал стартап:

  • Худа Каттан, основательница бренда красоты Huda Beauty;
  • голливудский менеджер по талантах Марк Гиллеспи.


Соучредители Uptime Джейми True, Патрик Уокер и Джек Бекхор / Фото Uptime

Что известно о Uptime?

Приложение основали еще в 2019 году. Это информативная альтернатива TikTok. Приложение предлагает пользователям "5-минутные знания", объясняя последние тенденциозные новости, книги и документальные фильмы.
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Автор: Тетяна Пасічник