Курьезные фото взорвали сеть. Люди начали активно обсуждать такую ​​креативность.

К теме Рима и игра слов: 5 советов, как придумать незабываемое название для своего бизнеса

Перечень логотипов

Насмешило украинцев именно то, что логотип использовали только для привлечения внимания. На самом деле продавали бизнесмены совсем другие вещи.

В Египте предлагают туристам:

  • "Сильпо" – косметику;
  • АТБ – изделия из кожи;
  • Rozetka – одежда, сладости, купальники;
  • "Эпицентр" – манго, кальяны, сигареты, сувениры;
  • Novus – изделия из кожи;
  • "Ашан" – наркотики (траву).

Нардеп 8-го созыва Анна Романова отметила, что была поражена увиденным.

"Я понимаю, что египтяне идут на любые ухищрения, чтобы заманить украинского туриста, но посмотрите на эти "рекламные" слоганы. Кто и в каком состоянии их составлял?", – написала она.

 