Курьезные фото взорвали сеть. Люди начали активно обсуждать такую креативность.
К теме Рима и игра слов: 5 советов, как придумать незабываемое название для своего бизнеса
Перечень логотипов
Насмешило украинцев именно то, что логотип использовали только для привлечения внимания. На самом деле продавали бизнесмены совсем другие вещи.
В Египте предлагают туристам:
- "Сильпо" – косметику;
- АТБ – изделия из кожи;
- Rozetka – одежда, сладости, купальники;
- "Эпицентр" – манго, кальяны, сигареты, сувениры;
- Novus – изделия из кожи;
- "Ашан" – наркотики (траву).
Нардеп 8-го созыва Анна Романова отметила, что была поражена увиденным.
"Я понимаю, что египтяне идут на любые ухищрения, чтобы заманить украинского туриста, но посмотрите на эти "рекламные" слоганы. Кто и в каком состоянии их составлял?", – написала она.