Курьезные фото взорвали сеть. Люди начали активно обсуждать такую ​​креативность.

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Перечень логотипов

Насмешило украинцев именно то, что логотип использовали только для привлечения внимания. На самом деле продавали бизнесмены совсем другие вещи.

В Египте предлагают туристам:

"Сильпо" – косметику;

АТБ – изделия из кожи;

Rozetka – одежда, сладости, купальники;

"Эпицентр" – манго, кальяны, сигареты, сувениры;

Novus – изделия из кожи;

"Ашан" – наркотики (траву).

Нардеп 8-го созыва Анна Романова отметила, что была поражена увиденным.